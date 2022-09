Paramore vuelve con su canción 'This Is Why': ¿cuándo sale su nuevo disco?

Hoy, los que vivieron a tope su adolescencia emo a principios de los 2010's están de celebración: después de que Paramore confirmase que estaba en pleno proceso de grabación de su álbum de regreso, ahora han anunciado que llega su primer single, y la emoción no podría ser mayor en redes. 'This Is Why' es el título escogido tanto para su canción de regreso como para el nuevo disco, que llegará el 10 de febrero de 2023. Faltan más de cuatro meses para esa fecha, y hasta entonces es más que probable que el grupo se dedique a lanzar una serie de singles que vayan dando pistas sobre su nuevo sonido.

Han sido muchos los que se han quejado de que el tiempo de espera entre el primer single y el álbum completo es demasiado largo, pero lo cierto es que este tipo de estrategias de marketing son de lo más habituales en las grandes disqueras. La idea de demorarse tanto en lanzar un disco que ya está grabado es generar expectación y prolongar el interés y, por ende, aumentar las ventas de los sencillos promocionales y del álbum. Por desgracia, estas formas de promoción se ajustan más a los tiempos en los que la industria musical se movía por discos. Ahora, que la audiencia busca inmediatez absoluta y pierde el interés rápidamente, estas estrategias han perdido mucho valor.

Aun así, con todo el tiempo que ha pasado Paramore fuera de la escena musical, no cabe duda de que serán muchos los que decidan dar un 'chance' a su regreso; que guste o no, ya será otro cantar. La banda tiene una base de seguidores muy fiel, pero tendrá que poner toda la carne en el asador y acertar con su sonido si quiere cosechar las cifras de escuchas y de ventas que tuvo en el pasado.