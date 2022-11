Paulo Londra y su nuevo álbum 'Back to the Game': el disco que todos esperaban

Paulo Londra no deja de colarse en las tendencias desde que volviese de sus casi tres años de parón en la industria musical. La limitación a su creatividad en la fase anterior de su trayectoria como músico ha hecho que se tome muy en serio este momento de liberación artística, y durante los últimos ocho meses no ha dejado de lanzar singles, entre los que se incluyen 'Plan A', 'Chance' o 'Party en el Barrio'. Ahora, el cantante ha revelado que todas estas canciones forman parte de su segundo álbum, que ha visto la luz hoy mismo. Para acompañar su lanzamiento, otros cuatro temas han recibido un videoclip, y solo dos de ellos se han quedado sin su vídeo oficial. El disco se titula 'Back to the Game' y ha enamorado de inmediato a las redes.

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Paulo Londra: salir del entorno comercial de las grandes discográficas para publicar música de forma más alternativa es un paso complicado, y aunque al principio su regreso atrajo mucho el interés, algunos de los proyectos que ha publicado no han tenido un alcance demasiado notable. Esto ha provocado que muchas malas lenguas hablen de fracaso, pero no hay más que ver la capacidad de convocatoria que ha tenido en su país natal (más de cincuenta mil personas para el lanzamiento de su disco) para darse cuenta de que está muy lejos de caer en el olvido como artista.

Muchos de los temas del nuevo álbum han llamado la atención de los fans. En particular, 'Ella' parece ser el que ha gustado más a sus seguidores más clásicos por su toque romántico, que recuerda a sus lanzamientos de hace años. Su propuesta musical está entrando en las tendencias de todas las redes sociales y plataformas de streaming de música, así que no cabe duda de que este será un nuevo éxito que añadir a su carrera.