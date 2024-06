Pet Shop Boys, Aitana y Arde Bogotá ponen el broche de oro al Mallorca Live Festival 2024

La jornada del sábado 15 de junio se ha convertido en el segundo día con mayor asistencia de la historia del festival tras rozar casi las 25.000 personas en su última jornada, en la que por fin Mallorca pudo quitarse una gran espinita y disfrutó del impresionante show de Pet Shop Boys.

El dúo británico, que iba actuar en la isla en la edición de 2020, tomó el Escenario 1 - Estrella Damm con un gran montaje visual que acompañó a su extenso currículum de éxitos cosechados durante los últimos 40 años. "Os invitamos a Dreamworld", anunció la inconfundible voz de Neil Tennant tras encender la noche mallorquina con Suburbia. Arrancaba así la parada en el festival de su gira DREAMWORLD, con la que celebran su trayectoria. Se vivieron momentos de lo más emocionantes con su revisión de Where The Streets Have No name” de U2 fusionada con Cant Take My Eyes Off You de Frankie Valli, Domino Dancing, Its a Sin, West End Girls o uno de los puntos álgidos de su set, Always On My Mind. También demostraron su capacidad para seguir creando hits con Loneliness, uno de los cortes de su decimoquinto álbum, Nonetheless. Pet Shop Boys entregaron el directo con el que la isla soñaba desde hace años.

Unas horas antes, Aitana protagonizó uno de los conciertos más ansiados de la noche, con fans esperando en la entrada desde horas antes de la apertura de puertas. Durante hora y media, la joven abrazó su nueva faceta más enfocada al club con coloridos visuales e impresionantes coreografías en compañía de un espectacular cuerpo de baile. Arrancando con su éxito Los Ángeles, desde el minuto uno revolucionó a un público muy joven que abarrotó la explanada del escenario principal, donde no cabía un alfiler. Cada una de sus canciones fue recibida con júbilo y aplausos, como Tu Foto del DNI o Miamor, y la gran sorpresa llegó cuando apareció en escena Sen Senra para interpretar juntos su reciente colaboración, Hermosa casualidad. Al ritmo de Las Babys y un guiño a las islas con Formentera, Aitana cerró un show inolvidable. A la joven artista le precedió una Paula Cendejas en pleno despegue que se subió al escenario del festival tras su paso por las pre-parties de 2023.

El punto y final del escenario principal llevó la firma de Arde Bogotá. La banda murciana aterrizó en el recinto con sus guitarras y toda la actitud para hacer bailar al personal con Qué Vida Tan Dura y emocionar con Cowboys de la A3. Tampoco faltaron temas clave que han marcado el vertiginoso ascenso que ha tenido este año la banda y que el público coreó al unísono: Los perros y Sálvame.

La electrónica de vanguardia de The Blaze era otro de los platos fuertes de la jornada en el Escenario 2 - INNSIDE by Melià. Los primos Guillaume y Jonathan Alric trajeron a Mallorca el espectáculo con el que defienden Jungle, su último disco, y se encontraron con un gran público ávido de moverse al ritmo de sus elegantes pulsaciones. Con unos visuales evocadores que juegan un papel fundamental en el directo del dúo francés, crearon un increíble sentimiento de comunidad, elevando a miles de almas a lo largo de toda su actuación.

Horas antes la sensibilidad electrónica de Niños Luchando ya había dejado su huella en este escenario. Le siguió "la romería más importante de vuestras vidas", en palabras de un irresistible Rodrigo Cuevas, que se metió a los presentes en el bolsillo con su visión personal del folklore de su tierra. El asturiano ofreció un show lleno de fantasía, baile, y reivindicación con el magnetismo que le caracteriza. Y de Asturias volamos a Glasgow con el clásico indie pop de Belle & Sebastian, cello y trompeta incluidos, que recogieron momentos de su extensa discografía como I Want the World to Stop, The Boy With the Arab Strap o Piazza, New York Catcher con un saltarín Stuart Murdoch que acabó metido entre el público. Y en este rincón del recinto sonaron las últimas selecciones con la firma de María Latina y la selectora y productora canadiense Jayda G, que puso la música al amanecer mallorquín.