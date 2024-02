Phoenix, Editors y Los Planetas redondean el Tomavistas más ambicioso

El festival Tomavistas ha cerrado su cartel más ambicioso hasta la fecha sumando grandes nombres del rock alternativo como Phoenix, Editors y Los Planetas a los ya conocidos de The Blaze, Belle and Sebastian y The Jesus and Mary Chain.

El festival madrileño Tomavistas ha anunciado novedades en su cartel para su próxima edición entre los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica, con importantes bandas internacionales como Phoenix, Editors y Villagers entre ellas.

En el que califican como "su cartel más ambicioso hasta la fecha" por la composición en un 50% de su oferta de artistas de fuera, incluido el DJ británico Joe Goddard, los organizadores también han informado de las incorporaciones de talento nacional como Cariño, Georgia, Repion, Melenas y Adiós Amores.

Todos ellos se suman a figuras anunciadas previamente como The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus And Mary Chain, Dinosaur Jr o los decanos del indie nacional Los Planetas en medio del trigésimo aniversario de su disco Super 8.

Alizzz, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Standstill, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Baiuca, Dry Cleaning y Bodega completan la lista de bandas y solistas que ya figuraban en el cartel de este Tomavistas 2024.

Como principal novedad, esta será la primera edición del festival en La Caja Mágica, tras su celebración en anteriores ediciones en el Hipódromo de la Zarzuela, en Ifema-Madrid y, sobre todo, en el Parque Enrique Tierno Galván, que este año y solo una semana después ocupará el ciclo Alma Festival.

Gracias al aumento de espacio, ya se señaló que en 2024 habrá "más escenarios, más artistas y más horas de música, pero manteniendo el carácter tan personal que hace Tomavistas sea Tomavistas".