La pista sobre el nuevo single de Chanel que tiene a sus fans en ascuas

Desde que hace unos días Chanel Terrero compartiese las imágenes en las que firmaba su contrato discográfico, el interés por su nueva música no ha hecho más que aumentar. Bien es sabido que una buena estrategia en redes puede aumentar mucho el hype por el lanzamiento de un artista, y unas pequeñas pistas que la cantante ha ido publicando a través de sus perfiles han hecho que muchos de sus fans se pongan manos a la obra con las teorías sobre su próximo single. Por sorprendente que parezca, toda la discusión proviene de una sola letra: la 'K'.

Los usos de esta particular letra que se mencionan en el vídeo no son los únicos que se han atribuido a Chanel durante los últimos días: la artista ha colado la 'K' en varios tuits e Instagram Stories, y eso ha hecho que el asunto resulte cada vez más sospechoso. A no ser que la cantante haya empezado un cursillo de euskera, lo más probable es que esta sea una pequeña pista de lo que está por venir.

Eso sí, lo que no acaba de estar claro es qué significa esa 'K': ¿se trata del título literal de la canción, o es acaso la inicial del mismo? ¿'K' de Kardashian? ¿'K' de 'Te endulzo la cara en jugo de kiwi'? ¿'K' de Potasio? Hay tantas posibilidades que este spoiler parece no revelar demasiado de la nueva canción, si es que realmente esta letra está ligada con ella de alguna forma.

Más vale que no se trate de una coincidencia, porque si es así, todo el trabajo de investigación de los fans de Chanel Terrero se habrá ido al traste. ¡Ojalá no haya que esperar mucho para escuchar al fin sus nuevos proyectos!