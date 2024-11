Premios Grammy 2025: Lista completa de todos los nominadas con Taylor Swift, Beyonce, Billie Eilish y más

Beyoncé es la reina de las nominaciones a los Grammy de 2025, acumulando 11 nominaciones por su álbum Cowboy Carter. Esta cifra supone récord personal para ella, superando las 10 nominaciones que obtuvo en 2009 pero, se cuantas de estas 11 se convertiran en estatuillas.

Se enfrenta a una competición potente y tiene que compartir titulares con otras poderosas mujeres que están nominadas Porque ella es solo una de las cinco mujeres poderosas que están nominadas en las tres principales categorías generales de este año: grabación, canción y álbum del año. Junto a ella están nominadas para los tres premios principales Taylor Swift, Billie Eilish, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

Roan y Carpenter también tienen la distinción de estar nominados a mejor artista nuevo, lo que significa que están arriba en las cuatro categorías generales abiertas a artistas discográficos de todos los géneros. Si Carpenter o Roan ganaron el premio al mejor artista nuevo más la tríada de grabación, canción y álbum del año, serían las primeras en lograrlo desde que Eilish lo hizo en 2020.

Otros tres artistas obtuvieron nominaciones en dos de las tres categorías principales y acumularon un gran número de nominaciones: Charli XCX, Post Malone y Kendrick Lamar.

Después de las 11 nominaciones principales de Beyoncé, Eilish, Lamar, Malone y Charli XCX tienen un empate a cuatro bandas en el segundo mayor número de nominaciones este año, con siete nominaciones cada una. Le siguen de cerca, con seis nominaciones cada uno, Swift, Roan y Carpenter.

Lista de todos los nominados de los Premios Grammy 2025

Grabación del año

The Beatles – Now and Then

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – 360

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

Álbum del año

André 3000 – New Blue Sun

Beyoncé – Cowboy Carter

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Canción del año

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Doechii

Chappell Roan

Khruangbin

Raye

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año, no clásico

Alissia

Daniel Nigro

Dernst D’Mile Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessi Alexander

Jessie Jo Dillon

Raye

Mejor performance pop, solista

Beyoncé – Bodyguard

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – Apple

Sabrina Carpenter – Espresso

Mejor performance pop, dúo o grupo

Ariana Grande, Brandy & Monica – The Boy Is Mine – Remix

Beyoncé Featuring Post Malone – Levii’s Jeans

Charli XCX & Billie Eilish – Guess Featuring Billie Eilish

Gracie Abrams Featuring Taylor Swift – Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Mejor álbum pop

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Mejor grabación dance/electrónica

Disclosure – She’s Gone, Dance On

Four Tet – Loved

Fred Again.. & Baby Keem – Leavemealone

Justice & Tame Impala – Neverender

Kaytranada Featuring Childish Gambino – Witchy

Best grabación dance pop

Ariana Grande – Yes, And?

Billie Eilish – L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]

Charli XCX – Von Dutch

Madison Beer – Make You Mine

Troye Sivan – Got Me Started

Mejor disco dance/electrónica

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Mejor grabación de remix

Charli XCX – Von Dutch A. G. Cook Remix Featuring Addison Rae

Doechii & Kaytranada Featuring JT – Alter Ego (Kaytranada Remix)

Julian Marley & Antaeus – Jah Sees Them (Amapiano Remix)

Sabrina Carpenter – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

Shaboozey & David Guetta – A Bar Song (Tipsy) (Remix)

Mejor canción de rock

The Black Keys – Beautiful People (Stay High)

Green Day – Dilemma

Idles – Gift Horse

Pearl Jam – Dark Matter

St. Vincent – Broken Man

Mejor álbum rock

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Jack White – No Name

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Mejor álbum alternativo

Brittany Howard – What Now

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

St. Vincent – All Born Screaming

Mejor performance R&B

Chris Brown – Residuals

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Jhené Aiko – Guidance

Muni Long – Made for Me (Live on BET)

SZA – Saturn

Mejor canción R&B

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Kehlani – After Hours

Muni Long – Ruined Me

SZA – Saturn

Tems – Burning

Mejor álbum R&B progresivo

Avery*Sunshine – So Glad to Know You

Childish Gambino – Bando Stone and the New World

Durand Bernarr – En Route

Kehlani – Crash

NxWorries – Why Lawd?

Mejor álbum R&B

Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Lalah Hathaway – Vantablack

Lucky Daye – Algorithm

Muni Long – Revenge

Usher – Coming Home

Mejor canción de rap

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Glorilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Rapsody & Hit-Boy – Asteroids

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid Featuring Playboi Carti – Carnival

Mejor álbum de rap

Common & Pete Rock – The Auditorium Vol. 1

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin – We Don’t Trust You

J. Cole – Might Delete Later

Mejor canción country

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Jelly Roll – I Am Not Okay

Kacey Musgraves – The Architect

Post Malone Featuring Morgan Wallen – I Had Some Help

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Mejor álbum country

Beyoncé – Cowboy Carter

Chris Stapleton – Higher

Kacey Musgraves – Deeper Well

Lainey Wilson – Whirlwind

Post Malone – F-1 Trillion

Mejor álbum de americana

Charley Crockett – $10 Cowboy

Maggie Rose – No One Gets Out Alive

Sarah Jarosz – Polaroid Lovers

Sierra Ferrell – Trail of Flowers

T Bone Burnett – The Other Side

Waxahatchee – Tigers Blood

Mejor álbum folk

Adrianne Lenker – Bright Future

American Patchwork Quartet – American Patchwork Quartet

Aoife O’Donovan – All My Friends

Gillian Welch & David Rawlings – Woodland

Madi Diaz – Weird Faith

Mejor álbum pop latino

Anitta – Funk Generation

Kali Uchis – Orquídeas

Kany García – García

Luis Fonsi – El Viaje

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Mejor álbum música urbana

Bad Bunny – Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Feid – Ferxxocalipsis

J Balvin – Rayo

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att.

Mejor disco rock latino/alternativo

Cimafunk – Pa’ Tu Cuerpa

El David Aguilar – Compita del Destino

Mon Laferte – Autopoiética

Nathy Peluso – Grasa

Rawayana – ¿Quién Trae las Cornetas?

Mejor soundtrack para películas

London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin & Bradley Cooper – Maestro: Music by Leonard Bernstein

Various Artists – The Color Purple

Various Artists – Deadpool & Wolverine

Various Artists – Saltburn

Various Artists – Twisters: The Album

Mejor score

Kris Bowers – The Color Purple

Hans Zimmer – Dune: Part Two

Laura Karpman – American Fiction

Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross – Sh?gun

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Mejor videoclip

A$AP Rocky – Tailor Swif

Charli XCX – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight