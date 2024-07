¿Por qué no ha aparecido Shakira en el concierto de Karol G del Bernabéu?

Diversión, baile, música, espectáculos, ¡todo lo han tenido los conciertos de Karol G en Madrid! Bueno, todo no, faltaba una persona cuyo nombre conocemos y cuyos apellidos nos son menos comunes: Shakira Isabel Mebarak Ripoll. ¿Dónde estaba la otra cantante colombiana en este fin de gira? ¿Se han distanciado todavía más ambas artistas? Esa parece ser la interpretación que tienen en redes sobre esta ausencia tan destacada.

El tiktoker Javier Hoyos Martínez indica que a él le informaron de que Shakira iba a estar presente en el último concierto de la gira y que se había equivocado al hablar en ocasiones previas del distanciamiento entre las dos. En su momento hizo un vídeo en el que recurrió a las clásicas fórmulas de "podría" y otros condicionales que en periodismo te cubren las espaldas, y en TikTok mucho más. ¿La realidad? Sobre el escenario no se la ha visto.

Otros músicos sí hicieron su aparición, como Bad Gyal o Amaia Montero, que levantó pasiones de forma especial. Por tanto no fue una cuestión de no poder contactar con otros artistas u organizar algo, sino que Shakira y Karol G, ahora mismo, no se juntan. De hecho, durante el concierto, desaparecieron las partes de playback de Shakira y Karol G no cantó su nombre pese a sonar de fondo en una canción. Las señales se acumulan una sobre otra y la respuesta a la pregunta "¿Por qué no ha aparecido Shakira en el concierto de Karol?" empieza a ser bastante evidente: porque ya no son amigas.

Esto es, no obstante, tan solo una pequeña mancha en el éxito de estos conciertos, un aspecto en el que seguramente no han reparado los asistentes. Carolina Giraldo Navarro se lo pasó en grande, sus seguidores también y, al final del día, eso es lo que importa.