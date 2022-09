¿Por qué han dejado Hyuna y Dawn su agencia P Nation, y a dónde irán ahora?

Hyuna es una de las mayores estrellas de la industria del K-Pop, pero su trayectoria no ha sido nada fácil durante los últimos años. Esta cantante enamoró al mundo dentro del grupo de CUBE Entertainment 4 Minute, y sus actividades en solitario gozaron de un gran éxito desde su debut, en 2012. Casi una década después se vio obligada a salir de la compañía en la que triunfó, después de comunicar su intención de vivir públicamente su relación con el también cantante Dawn, algo que su agencia no aprobaba. Acudieron a P Nation, la compañía del archiconocido Psy (que contó con Hyuna para su megahit 'Gangnam Style'), pero hace unos días revelaron que la agencia no los respresentaría más, debido a diferencias irreconciliables en la gestión de sus carreras musicales.

Tras pasar por dos grandes compañías, y siendo ambos artistas conocidos por su estilo irreverente y polémico, muchos de los fans de ambos, y sobre todo de Hyuna, se han mostrado preocupados en redes por las posibles dificultades que podrá encontrar la pareja para encontrar a una nueva agencia que los represente. El último comeback de Hyuna, 'Navillera', no ha obtenido resultados demasiado potentes, y hace tiempo que ninguno de los dos consigue las cifras que obtenían hace algunos años. Si a eso se le suma que los dos están ya cerca de o entrados en la treintena, y que la industria del K-Pop es tremendamente competitiva, no serán muchas las grandes compañías que quieran arriesgarse a invertir en ellos.

Por suerte, los dos han encontrado siempre la forma de obtener lo que quieren, así que es probable que consigan continuar con su trayectoria musical sin renunciar al control creativo de la misma. Los que puede que no se recuperen con tanta facilidad son los de P Nation, que han perdido a Jessi, además de a Hyuna y a Dawn, en apenas unos meses. La compañía está protagonizando muchos escándalos últimamente, así que no cabe duda de que esta pareja de artistas ha tomado la decisión adecuada al marcharse de un barco que se hunde.