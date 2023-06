Por qué Rosalía no quiso actuar en el cumpleaños de Madonna

Rosalía es una artista cada vez más reconocida a nivel internacional, y si hay una estrella conocida por apreciar el talento emergente, esa es Madonna. Esta mítica cantante ha mostrado en varias ocasiones su admiración por la cultura española, así que no es de extrañar que Rosalía esté entre sus artistas nuevas favoritas. Tanto le gusta el estilo de la catalana, que llegó a pedirle que actuase en una de sus fiestas de cumpleaños, en las que se suelen juntar infinidad de celebridades. Hasta ahora, era solo un rumor que Rosalía hubiese rechazado esta invitación, pero en una de sus últimas entrevistas la cantante ha reconocido que, efectivamente, tuvo que decir que no.

Rosalía no se ha metido en demasiados detalles al respecto de cuál es la razón exacta por la que rechazó la posibilidad de actuar en la fiesta de cumpleaños de Madonna; simplemente, ha explicado que "no cuadró". Esto podría hacer referencia a otros compromisos profesionales de Rosalía, o a cualquier otra circunstancia personal que le hiciese no estar disponible para el evento.

Por supuesto, que Rosalía rechazase esta invitación no significa que no esté encantada de codearse con Madonna. Ha aclarado que admira muchísimo a la reina del pop, y ha señalado que todas las artistas musicales femeninas actuales están influidas en mayor o menor medida por lo que hizo. También ha confirmado que estará encantada de acudir a su cumpleaños en otra ocasión, aunque no sea una de las actuaciones de la noche.

Lo cierto es que la vida de Rosalía tiene poca pinta de relajarse a corto plazo: todavía tiene una gira que terminar, está en plena promoción de 'Tuya' y debe preparar la boda con Rauw Alejandro que se confirmó hace unos meses. Si a esto se añade que el cumpleaños de Madonna es en pleno agosto (una de las fechas más ocupadas de los artistas musicales), más vale que Rosalía haga un hueco a propósito en su agenda si quiere ir por fin a este evento tan especial.