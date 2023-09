Por qué The Grudge de Olivia Rodrigo no es sobre Taylor Swift

El nuevo disco de Olivia Rodrigo, Guts, está cosechando un éxito notable en sus primeros días tras ser lanzado, pero en las últimas horas las conversaciones en torno a él se han centrado en una canción en concreto, The Grudge, una triste balada sobre una persona que traicionó de forma muy cruel a Olivia Rodrigo. Hay quienes han encontrado supuestas referencias a Taylor Swiften la letra de la canción, y rápidamente han surgido muchos comentarios que criticaban a la autora de este tema por "hacerse la víctima" en una situación en la que tenía toda la culpa.

La situación a la que se referiría esta canción es la acusación de copia que Taylor Swift le hizo a Olivia Rodrigo por su canción Deja Vu que, supuestamente, tenía muchas similitudes con Blank Space. Olivia decidió darle créditos a la artista en la canción para evitar la demanda, y que así Swift recibiese parte de los beneficios por sus ventas y streams.

La letra habla de un fatídico "viernes de mayo", un dato que coincide con el momento en el que Taylor demandó a Olivia Rodrigo y su equipo. Eso, sumado a versos como "Lo tenías todo, pero todavía querías más" han sido suficiente para crear este rumor viral sobre la canción, pero, si se escucha la letra con un poco de atención, las posibilidades de que esté dedicada a Swift es prácticamente imposible.

"Cogiste todo lo que amaba y lo aplastaste con tus manos" o "Escucho tu voz cada vez que pienso que no soy suficiente" son afirmaciones que difícilmente podrían asociarse a este enfrentamiento legal entre Taylor Swift y Olivia Rodrigo. En general, The Grudge encaja mucho mejor con una historia de amor en la que existe una traición muy grave que no se puede perdonar, pero que tampoco es suficiente como para dejar de amar a esa persona. Escribir un tema tan dramático y con un tono tan grave para hablar de una cesión de créditos en una canción es bastante poco realista.

Lo cierto es que cierta parte de los fandoms de Taylor Swift y Olivia Rodrigo ha querido enfrentarlas a ambas en varias ocasiones ante varias menudencias, como que Rodrigo no acudiese nunca al The Eras Tour, o que sus interacciones públicas dejasen de existir tras la demanda de Swift. ¡Es probable que este sea solo un intento más de crear una rivalidad entre ellas!