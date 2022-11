¿Qué tiene que ver lo último de Rauw Alejandro con la transición española?

El cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el viernes 11 de noviembre su nuevo y tercer disco, 'Saturno', el cual el propio intérprete explicó que "es una colección" de los sonidos que lo formaron como artista.

Es pronto para hacer afirmaciones contundentes pero de momento el disco no está siendo todo lo exitoso que se pensaba. Cuando entras en Spotify el top 50 España no encuentras ninguna canción del mismo entre los primeros temas y en el top 50 global no hay ninguno.

Además en nuestro país la mayor noticia que ha salido entorno al disco han sido las acusaciones de plagio en la canción que le da título. El grupo jerezano Space Surimi nos explicaba en esta noticia que: "Nadie nos ha contactado, solo tirando balones fuera".

Pero una de las teorías más locas que ha surgido en redes sociales es la que relaciona 'Saturno' con la transición española. Ha sido la tuitera @NenufarDMonet la que ha explicado en un sorprendente hilo la conexión que existe entre la canción 'Más de una vez' con ese periodo clave de la historia reciente de nuestro país.

Es un titular un poco loco pero que una vez proundizas tiene un punto de sentido, la clave está en un sample usado en la tercetra canción del disco.

En esa canción se escucha de fondo una voz cantando "¡Follame ya! ¡Follame ya!". Se trata del sample de una canción de los años 70 de Susana Estrada.

Susana Estrada es una actriz española conocida por ser una de las 'musas de la transición española' y una de las mayores representantes del género cinematográfico del destape que surgió en nuestro país a finales de los años 70 tras la muerte de Franco.

Como llegó Rauw Alejandro a descubrir esta oscura canción española de culto no lo sabremos pero quizás la haya descubierto por Rosalía.