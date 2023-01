Quevedo cambia la letra de 'Punto G' después de que Brytiago lo acusara de plagio

Hay quien dice que, en lo que al sector musical se refiere, ya está todo inventado; y viendo lo último que le ha ocurrido a Quevedo, cualquiera diría que es así. 'Punto G' ha sido una canción de gran éxito entre el público más joven durante los últimos meses de 2022, pero en las últimas semanas ha protagonizado una polémica bastante viral. El artista Brytiago se quejó de forma muy sonada de que Quevedo hubiese hecho un pequeño homenaje a su canción 'Punto G' (sí, se titulan las dos igual): lo que hizo el cantante fue coger la estrofa más conocida de la canción e incluirla hacia el final.

Aunque en un principio nadie pensó que existiese algún desacuerdo entre los artistas al respecto de este sample, finalmente parece que el trato no se cerró de una forma satisfactoria para Brytiago. Ante lo que consideró un plagio total de su canción (que, probablemente, fue un sampleo consecuencia de unas conversaciones previas con el artista), Brytiago se sirvió de las redes para dar voz a su disconformidad. Así, empezó un largo enfrentamiento que culminó con el cambio del final de 'Punto G' de Quevedo.

En general, parece que los fans de Quevedo no están nada contentos con esta alteración del cierre del single. Son muchos los que dicen que era la mejor parte de la canción, y que la melodía con la que la ha sustituido no está a la altura del sample anterior. El tema ha sido sustituido por el nuevo tanto en Spotify como en YouTube, y ahora quienes quieran escuchar la versión antigua tendrán que hacerlo a través de canales que no sean propiedad de Quevedo.

Puede que a sus fans les haya dado rabia, pero está claro que esta decisión era la única que Quevedo podía tomar, dadas las circunstancias. Tras todos los problemas que ha tenido con el asunto, es incluso comprensible que no se haya empleado mucho en crear la versión alternativa de ese final. ¡Una noticia dura para el día anterior al lanzamiento de su disco!