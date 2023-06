Quevedo y sus shows en directo: ¿las críticas son merecidas o está infravalorado?

Desde que Quevedo saltase a la fama internacional con el éxito de su BZRP Music Session, el caché de este artista en distintos eventos y festivales ha subido de forma notable. Hace apenas unos días que se hizo viral una lista de las posibles ofertas que se hicieron a los distintos artistas que podrían actuar en las fiestas de Vigo, y el nombre de Quevedo sobresalió por ser el segundo con más presupuesto, por encima del medio millón de euros por un solo show. Esto ha echado leña a un fuego anti-Quevedo que ya era más que evidente en redes.

Aunque es incuestionable que cada cual tiene derecho a emitir sus opiniones, la oleada de comentarios de odio hacia una persona en concreto tiene un nombre, y no es "libertad de expresión". Sobra decir que Quevedo no es el artista con la capacidad vocal más impactante de nuestro país, pero ha conseguido enamorar a oyentes de todo el mundo con sus propuestas. Quienes achacan su éxito únicamente a su colaboración con Bizarrap, deberían recordar que ese hit fue escrito por el propio Quevedo, y que otros muchos de los que han colaborado con el productor no han gozado de la misma repercusión, una vez pasada la resaca de la BZRP Music Session.

El valor de un artista está, muchas veces, más en su capacidad para transmitir que en su excelencia técnica; y si algo ha demostrado Quevedo en sus años de trayectoria, es que sabe escribir canciones pegadizas y que atraigan a las generaciones más jóvenes. Por suerte, el panorama musical español es cada vez más diverso y está cada vez más lleno de propuestas interesantes, ¡así que todo el mundo puede encontrar un espacio musical en el que encaje, sin necesidad de mandar 'hate' a nadie!