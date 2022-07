Quevedo lanza 'Sin señal' tras el éxito de su sesión con Bizarrap

Los amantes de la música urbana están que no caben en sí de gozo esta semana. Tras el regreso al trap de Duki, se le suman el nuevo disco de Tiago PZK, la colaboración entre Trueno y J Balvin, la frescura de Emilia, Ptazeta y Aitana en 'Quieres' y la muy esperada canción 'Sin Señal' de Quevedo.

Bautizada como 'Quédate', la BZRP Session 52 no para de cosechar éxitos. Es la canción más escuchada en el mundo, y ha colocado a ambos artistas como el primer español y argentino en alcanzar el Top 1 mundial. Y ojo, que esta canción ha superado a nada más y nada menos que 'As It Was' de Harry Styles.

Es tal el éxito del artista canario, que muchos ya piden eso de "Ponme 'Cayó la Noche', pero solo la parte de Quevedo", e incluso el propio Bad Bunny no puede sacarse de la cabeza el "Quéeeeedate que la noche sin ti duele-e-e-e".

Quevedo no pudo tener una reacción más natural y simpática al tuit de Bad Bunny, porque no se creía que el propio puertoriqueño se declarase fan de esta canción. Por cierto, los fans ya están pidiendo una colaboración, a la que nosotros damos el sí.

Todo el trabajo y el éxito que está cosechando Quevedo nos lleva al día de hoy, en el que ha estrenado 'Sin Señal', el primer adelanto de su nuevo álbum que saldrá en apenas unos días. La canción cuenta con un ritmo muy veraniego, y un estribillo muy pegadizo y bailable.

Todo el mundo coincide en preguntarse que, si el adelanto es tan pegadizo, ¿cómo de bueno va a ser el disco? Las expectativas están muy altas ahora mismo, y el hype por escuchar '#AlbumMode' está por las nubes. Y no es para menos…

Está claro que Quevedo es uno de los artistas revelación de este 2022, y bien es sabido que todo el mundo quiere colaborar con él. Ahora tendremos que esperar unos días para escuchar su álbum debut, pero muchos aseguran ya que el cantante canario no tiene techo, y que este está siendo un gran año para la música urbana.