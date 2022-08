¿Quién es Eladio Carrión y por qué su nombre está en boca de todos?

El género de la música urbana está totalmente imparable. Los últimos años han visto nacer a un sinfín de nuevas voces, y muchas de ellas han logrado llamar lo suficiente la atención como para que millones de personas decidan incluir algunos de sus hits en sus playlists. La competencia puede ser realmente dura, y es evidente que no todos ellos sobrevivirán al paso de los años, pero algunos de ellos tienen claros los pasos a dar para hacer de su trayectoria una de las más memorables, y Eladio Carrión es un ejemplo. Tras despuntar con colaboraciones tan escuchadas como 'Kemba Walker' junto a Bad Bunny, y arrasar en su BZRP Music Session, el artista no para de publicar nuevas canciones con las que atraer a una cantidad cada vez mayor de fans.

Tras hits como esos, era de esperar que su carrera no hiciese más que ascender, y durante las últimas semanas no ha parado de colarse en las listas de tendencias con un lanzamiento tras otro. Hace apenas dos semanas conquistó a las redes con 'Que Cojones', una semana después volvió a llamar la atención gracias a su colabo con YOVNGCHIMI y Hydro en 'Hellcat', y acaba de sorprender de nuevo con su single en solitario 'Si Lo Puedes Soñar', que no ha dejado de ascender en los puestos de tendencias de YouTube en nuestro país.

Su amplia base de fans debe estar de verdadera celebración con tantísima música nueva de la que disfrutar, y es que raro es el día en el que uno no se cruza con el nombre de Eladio Carrión mientras hace un poco de scroll en Twitter. Este artista ha logrado despertar verdaderas pasiones entre los miembros más jóvenes de la Generación Z, y su música se ha convertido en todo un clásico de redes sociales como TikTok. ¡Esperemos que tantísimo trabajo y esfuerzo acabe por establecer a Eladio Carrión como uno de los referentes de su quinta!