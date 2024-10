¿Quién es Ndotz? El autor de Embrace It, la canción más viral de TikTok que todos están bailando

Vivimos en un mundo en el que TikTok es la red social de moda y dentro de ella nada como los videos cortos en los que influencers y usuarios hacen bailes virales.

Prácticamente es imposible escapar de ellos y su efecto en el mundo de la música es mucho mayor del que pensamos. Recientemente entre en la playlist ofical de Spotify top viral hits global y la canción número uno era Embrace It de Ndotz. Una canción de rap de menos de dos minutos con toques látinos y ritmo acelerado.

El motivo por el que esta canción era la más viral del momento era TikTok donde había empezado a correr como reguero de pólvora hasta ser usada en más de 700.000 videos. Influencers como Lola Lolita, Marta Diaz, Dome Lipa, Montpantoja o Ángela Molina ya se han grabado bailándola.

En concreto se ha vuelto viral este trozo de la canción que dice:

"Miss, if you got a bumper, then twerk it

Miss, if you got a bumper, then shake it (Then shake it)

Vibrate it, uh (Vibrate it), embrace it (Embrace it)

If you want a baby, let's make it (Let's make it)

First step, room, next step, get naked (Woo, woo)"

¿Quién es Ndotz?

Detrás de la canción más viral del momento se encuentra un joven británico llamado Ngueza Nihadi, pero conocido artisticamente como Ndotz, que lleva sacando canciones desde 2020 pero cuya carrera no había explotado hasta ahora gracias a la canción Embrace It producida por RJ Pasin.

Gracias al éxito de TikTok la canción llegó a lo más alto de la lista viral de Spotify y ha entrado en el top 20 de la lista de éxitos británica. En una entrevista con OficcialCharts.com explica que "Es un gran logro [estar en el Top 20], todo es gracias a Dios. Se trata de ser consistente. El trabajo duro ha dado sus frutos, ahora es el momento de dar un salto más grande. Estoy preparado para el próximo paso."

Ndotz explica que Embrace It no se grabó hasta mediados de agosto pero supo esperar antes de subirla a redes sociales.

"Mi amigo me dijo que pusiera la parte de Embrace It en TikTok", asegura diciendo que el quería "poner el estribillo primero, pero en realidad no triunfó demasiado. Luego, cuando mostré el gancho... eso es historia".

El rapero, oriundo del sur de Londres, ha dicho que no siente más que "pura felicidad" por el éxito que Embrace Itha tenido tanto online como en la lista oficial de singles, y felicita específicamente a una usuaria, Chiara, que fue la primera en inventarse el baile viral que ha ayidado a que Embrace It sea un éxito global en medio de todo el ruido de TikTok.