¿Quieres ser el próximo guitarrista de The Smashing Pumpkins?

The Smashing Pumpkins han publicado un anuncio en el que invitan a un nuevo músico a que se una a sus filas a través de una publicación de Instagram. "Los Smashing Pumpkins están buscando un guitarrista adicional", se lee en la publicación. "La solicitud está abierta a cualquiera que pueda estar interesado".

El anuncio sigue a la salida de Jeff Schroeder de la banda en octubre del año pasado. Schroeder dejó la banda "para explorar un camino ligeramente diferente", según explicó.

Schroeder fue el segundo miembro con más años de servicio de los Smashing Pumpkins después del líder Billy Corgan, quien fundó la banda en 1988 El propio Schroeder se unió en 2006 para reemplazar al miembro fundador y guitarrista James Iha que volvió a unirse al grupo en 2018 antes de la pandemia.

Corgan ha sido el único miembro constante de Smashing Pumpkins desde sus inicios. En 1988, fundó la banda junto a Iha, el bajista D'arcy Wretzky y el baterista Jimmy Chamberlin.

Fue con esta formación con la que alcanzaron mayor éxito principalmente gracias a su tercer álbum de 1995, Mellon Collie and the Infinite Sadness, que contenía las canciones Bullet with Butterfly Wings, 1979 y Tonight, Tonight.

Después de que el teclista de gira Jonathan Melvoin muriera de una sobredosis de drogas, despidieron a Chamberlin en 1996. Finalmente regresó en 1999, pero luego Wretzky se fue, reemplazado por Melissa Auf der Maur de Hole, antes de que la banda hiciera una pausa.

Smashing Pumpkins regresaron tras una pausa en 2006, con solo Corgan y Chamberlin en la formación anterior. Iha regresó en 2018, mientras que los reemplazos anteriores incluido el guitarrista Jeff Schroeder se fueron marchando.