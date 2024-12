Rauw Alejandro niega tener vínculos con Diddy: "Yo nunca fui a esas fiestas"

Rauw Alejandro ha roto su silencio sobre los rumores que lo relacionan con Sean 'Diddy' Combs, quien se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos sexuales de Estados Unidos. En una reciente entrevista para el programa neoyorquino El Vacilón, el cantante puertorriqueño aclaró su vínculo con el rapero y negó haber participado en las controvertidas fiestas organizadas por Diddy, conocidas como white parties.

La relación entre ambos artistas comenzó a ser tema de debate en julio de 2023, cuando fueron vistos juntos en un partido del Inter de Miami en el DRV PNK Stadium. En aquel momento, las cámaras captaron a Rauw sentado junto a Diddy, lo que bastó para desatar especulaciones sobre una posible conexión más allá de lo profesional. Sin embargo, Rauw ha dejado claro que su interacción fue limitada y superficial. "Yo no conozco mucho del hombre... no sé ni qué me estaba diciendo. Yo estaba pendiente del juego, habla inglés bien raro", comentó el autor de Cosa Nuestra, restando importancia al encuentro.

Durante la entrevista, los locutores no dudaron en abordar los escándalos que rodean a Diddy, incluido el uso de sustancias químicas denunciado por varias de sus supuestas víctimas. Entre bromas, preguntaron a Rauw si el rapero le había dado algún consejo, a lo que el puertorriqueño respondió tajante: "Yo nunca fui a esas fiestas". Esta declaración alude a las exclusivas white parties, eventos en los que, según recientes denuncias, se habrían llevado a cabo actividades ilícitas. Rauw aprovechó la ocasión para desmarcarse por completo de cualquier conexión con esos encuentros.

Mientras las especulaciones sobre su relación con Diddy circulan, Rauw Alejandro se centra en disfrutar del éxito de su último álbum, Cosa Nuestra, un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y a la música salsa. Con una carrera en constante ascenso, el artista ha reiterado que su prioridad es la música, dejando atrás cualquier polémica. "Decía que estaba haciendo un álbum o algo así", concluyó el puertorriqueño sobre su breve interacción con Diddy, cerrando con firmeza los rumores que lo relacionan con el rapero.