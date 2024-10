Retrasan el lanzamiento de la primera canción póstuma de Liam Payne en señal de respeto

La comunidad de fans de Liam Payne, exmiembro de la exitosa banda británica One Direction, recibió recientemente la noticia de que el lanzamiento de Do No Wrong, el que sería su último sencillo junto al estadounidense Sam Pounds, ha sido aplazado. El productor y cantante estadounidense compartió la decisión a través de sus redes sociales, explicando que la muerte repentina de Payne hace apenas unas semanas había cambiado el panorama. "Por mucho que a todos nos guste la canción, no es el momento", escribió Pounds. "Todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam y quiero que la familia llore en paz y oración", añadió.

La colaboración, que había sido anunciada días antes de la trágica noticia, iba a ser lanzada este viernes. La portada del tema, que se reveló en las redes, mostraba un dibujo en blanco y negro de un ángel alzándose hacia un corazón roto, una imagen que resonó con sus seguidores por la desafortunada coincidencia con la pérdida del artista. En palabras de Pounds, este sencillo pretendía ser "una bendición para el mundo como Liam siempre ha soñado", y espera que el tema sirva también como consuelo para su hijo Bear y sus familiares.

Liam Payne fue hallado sin vida el pasado 16 de octubre en Buenos Aires. Las primeras informaciones de la Fiscalía argentina señalaron que el músico atravesaba una "crisis por abuso de sustancias" antes de su fallecimiento, lo que desató una avalancha de mensajes de duelo en redes sociales. La canción, que incluía versiones alternativas y pretendía mostrar el lado más vulnerable del cantante, aún no tiene una fecha concreta para su lanzamiento, y Sam Pounds ha asegurado que esperarán "el momento adecuado".

En un contexto de luto, el esperado sencillo ha quedado en pausa mientras miles de seguidores y seres queridos se despiden de Liam Payne, recordándolo por el impacto de su música y la huella que dejó en su carrera junto a One Direction.