Rigoberta Bandini y 'Forever Crush': la canción para su marido en su boda sorpresa

Desde que Rigoberta Bandini arrasase en el Benidorm Fest, cientos de miles de fans han estado pendientes de cada uno de sus movimientos a través de sus redes, pero lo que pocos esperaban era que celebrase casi sin avisar su boda con el cómico Esteban Navarro. Algunas de las imágenes y vídeos del evento se han hecho bastante virales en redes, pero el más comentado de ellos ha sido el que muestra a la cantante interpretando la canción que le había escrito a su marido, en la que relata la historia que han vivido juntos durante estos últimos cuatro años.

La canción en cuestión se llama (por lo que se puede deducir de la letra) 'Forever Crush'. Cuenta con una clásica melodía a lo Rigoberta Bandini y ha gustado mucho a los fans más intensos de la cantante. Con una historia tan potente como la que rodea a este tema, es de esperar que vea la luz de forma oficial en algún momento, para que todos los seguidores de Rigoberta Bandini puedan tener a su alcance este gesto tan romántico cuando les apetezca. Son muchos los que han mostrado curiosidad por conocer cuál podría ser el arreglo que acompañaría a una canción como esta.

Por supuesto, que tu pareja te dedique una canción así el día de tu boda no es algo del gusto de todos: aunque muchos han confesado sentir envidia de Esteban Navarro, otros han señalado que no habrían sabido donde meterse si su pareja se hubiese puesto a cantar acapella en su boda, delante de todos los invitados. Por suerte, parece que el talento para las letras de Rigoberta Bandini hizo que el momento fuese más emotivo que incómodo, pero más vale que los no-profesionales no tomen nota de una idea como esta. ¡No queremos ningún momento 'cringe' en un día tan especial como este!