Rihanna y ASAP Rocky ya han decidido el nombre de su tercer hijo tras el veredicto del juicio por agresión

Al parecer Rihanna y A$AP Rocky ya han elegido el nombre para su próximo bebé, el tercero en la familia.

Tras la victoria del rapero en un juicio que se extendió por casi cuatro semanas, liderado por su abogado Joe Tacopina, la pareja supuestamente le confesó que planean nombrar a su futuro hijo en su honor.

"Me cogieron del brazo y me dijeron: 'Escucha, nuestro próximo bebé se llamará A$AP Joe’", reveló Tacopina a Extra, luego de que Rocky fuera declarado no culpable de dos cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática en un tiroteo ocurrido en 2021. "Dije: '¡Me aseguraré de que cumplan con eso!'"

El abogado también comentó que el rapero, quien es padre de RZA, de 2 años, y Riot, de 1, junto a Rihanna, le expresó su gratitud: "Me dijo que me amaba y que somos familia".

Rocky enfrentaba una posible condena de hasta 24 años de prisión si era hallado culpable de la agresión derivada de un supuesto altercado con su ex amigo A$AP Relli hace cuatro años.

Durante la audiencia, Rakim Mayers—nombre real del artista—casi se desmayó. Se sostuvo de su equipo legal antes de volverse hacia Rihanna y sus seres queridos, que estaban en primera fila.

Su reacción inicial preocupó a Tacopina, quien notó que el rapero comenzó a celebrar tras escuchar el primer veredicto, sin esperar la lectura completa del fallo.

"Le dije a mi compañero: ‘Tráelo de vuelta, aún falta otro veredicto’", recordó el abogado. "Pensé: 'Dios mío, si el segundo resultado no es favorable, esto será embarazoso'. Pero, por supuesto, salió bien, y yo estaba seguro de que así sería".

Tacopina agregó que Rocky estaba visiblemente nervioso, pues no sabía si esa misma noche regresaría a casa con sus dos hijos o si, en cambio, comenzaría a cumplir una sentencia de prisión de una década.

"Me cogió del brazo y me dijo: 'Joe, quiero que sepas que sé lo duro que luchaste aquí. Sé todo lo que has hecho y te lo agradezco muchísimo'" contó el abogado.