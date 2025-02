Rihanna confirma su vuelta a la música: "El disco no será comercial o digerible para la radio"

Rihanna está viviendo un gran momento después de que su novio fuera absuelto de los cargos de agresión. La cantante de Barbados ha concedido una entrevista en profundidad a Harper's Bazaar, en la que, por primera vez en mucho tiempo, ha hablado sobre su próximo disco. Asegura que se siente "realmente optimista" acerca de las nuevas melodías, aunque también advierte que "no será nada de lo que nadie espera".

"Esto se siente bien. Siento que estoy profundizando en el lugar donde necesito estar y quiero esto. Este proyecto necesita salir, y estoy lista para llevarlo ahí", declaró la estrella al medio.

Rihanna también admitió que su tiempo en el estudio ha cambiado desde que se convirtió en madre de dos hijos. Comparte a RZA, de dos años, y Riot, de 18 meses, con su novio, el rapero A$AP Rocky.

"Esto se está convirtiendo en mi nueva libertad", expresó la cantante. "Cuando estoy en el estudio, sé que el tiempo que paso lejos de mis hijos es para hacer florecer algo que no ha sido regado en ocho años".

Además, confesó: "He estado en el estudio durante los ocho años completos". La artista reveló que su viaje para encontrar un nuevo sonido llevó tiempo, ya que quería que su música sonara diferente a lo que sus fans escucharon por última vez en 2016.

"Pero no me afectó. Lo estaba buscando. Pasé por distintas fases sobre lo que quería hacer. Pensé en un tipo de álbum, luego en otro, y luego en otro", explicó.

Anticipando aún más su próximo trabajo, añadió: "Sé que no será nada de lo que nadie espera. Y no será digerible comercial ni radiofónicamente".

"Va a estar donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo he resuelto, niña!".

La magnate de Fenty Beauty también desmintió los rumores de que su noveno álbum sería de género reggae.

"Ya no hay género", afirmó en su momento. "Por eso esperé. Cada vez que lo intentaba, pensaba: ‘No, esto no soy yo. No está bien. No encaja con mi crecimiento. No encaja con mi evolución. No puedo hacer esto’. No puedo presentar nada mediocre. Después de esperar ocho años, lo mejor es esperar un poco más".

Parece que, finalmente, empezamos a ver la luz, y la espera podría estar llegando a su fin.