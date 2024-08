Rosalía deslumbra y sorprende en la portada de Vogue Plus China

Rosalía ha vuelto a ser el centro de atención internacional, esta vez como protagonista de la portada de septiembre de Vogue Plus China, la edición juvenil de la prestigiosa revista de moda en el país asiático. La cantante catalana, reconocida por su estilo versátil y su capacidad para reinventarse, ha posado en una sesión fotográfica que captura su esencia poliédrica y que nos muestra las diferentes caras de una artista camaleónica.

La colaboración de Rosalía con la revista no es un hecho aislado, sino que coincide con el lanzamiento de su última canción New Woman, junto a Lisa, miembro del famoso grupo de K-pop BLACKPINK. Este tema no solo ha escalado en las listas musicales, sino que también marca la entrada de la artista española en la cultura asiática, estableciendo una conexión natural entre ambas estrellas.

En las imágenes, capturadas por el fotógrafo James Bee, Rosalía luce diversos looks que destacan por sus colores vibrantes y estampados atrevidos. Desde tonos rojos hasta animal print, la cantante muestra su capacidad de transformación, algo que ella misma define como esencial en su vida. "Me encanta experimentar y la transformación es la base de mi esencia", declara en una breve entrevista que ha sido ampliamente compartida en redes sociales.

Además de hablar sobre su estilo, Rosalía revela algunos de sus iconos de moda, mencionando a figuras tan diversas como su madre, su hermana, Vivienne Westwood y Lola Flores. La artista también comparte su rutina de belleza, basada en el cuidado de la piel, enfatizando la importancia de mantener lo que "Dios te ha dado".

La aparición de Rosalía en Vogue Plus China no solo consolida su posición como un ícono global de la moda, sino que también refuerza su impacto cultural en mercados internacionales, demostrando una vez más su capacidad para cruzar fronteras y tendencias con una naturalidad que pocos artistas logran.