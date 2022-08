Rosalía y 'Despechá' baten récords en Spotify apenas unas semanas después de su lanzamiento

No hay más que mirar la cantidad de noticias que hemos publicado sobre 'Despechá' para darse cuenta del enorme éxito que está cosechando en nuestro país: desde el primer momento en el que sonó su ritmo de merengue en los conciertos del Motomami World Tour, este tema se ha hecho totalmente viral en España, y la mayoría de los que la han disfrutado opinan que se trata, sin duda alguna, de la canción del verano. Este single está suponiendo un verdadero hit para la cantante, y está recibiendo mucha más atención que la mayoría de lanzamientos que se programaron para el disco 'Motomami'. Ahora, bate un nuevo récord por ser la canción, interpretada en español por una artista femenina, que más rápido ha alcanzado las 100 millones de escuchas en la historia de Spotify.

Bien es sabido que la base de fans de Rosalía es de las más incondicionales que existen, así que no es de extrañar que este lanzamiento tan comercial haya sido recibido de forma soberbia. Cuando una artista tan 'trendy' como Rosalía mezcla su talento y su forma de escribir con el estilo de un as del merengue como Omega 'El Fuerte', el resultado no puede ser otro que un verdadero bombazo en las listas de éxitos.

Como no podía ser de otra manera, no faltan los que señalan que están hartos de escuchar la canción en todas partes, o los que directamente nunca han entendido a qué se debe su éxito. El ciclo de promoción y viralidad de esta canción ha sido tan largo que parece mentira que no hayan pasado ni dos semanas desde el lanzamiento del videoclip oficial. Habrá que esperar a ver cómo envejece la canción para descubrir si estamos ante un hit pasajero o ante una de esas canciones de Rosalía que el público es capaz de disfrutar sin importar el tiempo que pase.