Rosalía y Jack Antonoff deciden seguirse en Instagram: ¿se viene nuevo disco?

Hace ya unos cuantos meses que la era Motomami terminó, y la reciente separación de Rosalía y Rauw Alejandro ha hecho pensar a muchos que la cantante esté preparando un proyecto mucho más centrado en el desamor que sus anteriores proyectos. Ahora, los rumores sobre nueva música se han disparado, después de que ella y el productor Jack Antonoff hayan decidido seguirse mutuamente en Instagram. Esto es algo que ocurre habitualmente cuando un artista y un productor empiezan a trabajar juntos, y suele interpretarse como un pequeño spoiler de lo que está por venir.

Jack Antonoff es muy conocido por haber trabajado con algunas de las más grandes artistas femeninas a nivel internacional, como Taylor Swift, Lorde o Lana del Rey. Las canciones que ha lanzado con ellas siempre han tenido un sonido muy característico, y aunque Rosalía es una artista que no duda en cambiar una canción hasta que esté exactamente como la quiere, muchos de sus fans han interpretado que una colaboración con él le quitaría parte de su identidad.

No hay que olvidar que Rosalía ya ha colaborado con otras grandes estrellas de la producción, como Pharrell Williams, y que estas han ayudado a que su visión se expanda, no a que se limite. Sea esta o no una señal de que Jack Antonoff producirá las próximas canciones de Rosalía, habrá que confiar en las decisiones de la catalana, ya que son pocas las ocasiones en las que se haya equivocado con su intuición a la hora de crear música. Por ahora, solo queda seguir atentos a sus redes para descubrir cuándo podremos escuchar más de esta artista que ya ha conseguido revolucionar a medio mundo y trabajar con los mejores.