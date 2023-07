Rosalía niega la infidelidad de Rauw Alejandro: "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido"

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro sigue siendo el tema protagonista de las redes sociales, el cual ha cobrado todavía más fuerza después de que el puertorriqueño lanzara un comunicado sobre ello. Y, después de todo el ruido que han generado las palabras del cantante, Rosalía también ha querido hablar públicamente a través de sus redes sociales con el objetivo de calmar las aguas. Porque, aunque Rauw Alejandro esperaba poder poner fin a las críticas con su comunicado, parece que solo ha conseguido avivar más el fuego, ya que a muchas personas no les ha cuadrado el hecho de que dijera que lo habían dejado "hace unos meses".

Pero, pese a todas las 'pruebas' que se han sacado en redes para cuestionar las palabras de Rauw Alejandro, parece que el puertorriqueño no estaba mintiendo, sino que realmente decía la verdad. O, al menos, eso ha querido dar a entender Rosalía a través de su último story de Instagram. Debido a todo el revuelo que se ha generado alrededor de la ruptura, la cantante ha asegurado que ella sigue queriendo, respetando y admirando muchísimo a Rauw Alejandro. Por este motivo, le ha pedido a sus fans que no hagan "caso a las películas" que se están montando en las redes.

Por tanto, parece que finalmente su compromiso no ha terminado por culpa de una infidelidad, tal y como muchos usuarios estaban apuntando. Aun así, hay quienes no terminan de creerse las palabras de Rosalía, ya que algunos piensan que las ha dicho para protegera Rauw Alejandro y no porque sea lo que realmente ha pasado. Pero, tal y como ha dicho ella misma, tan solo ellos saben lo que realmente ha pasado en la relación, por lo que habrá que respetar sus decisiones y seguir apoyándoles por separado a partir de ahora.