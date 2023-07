Rauw Alejandro confirma la ruptura con Rosalía: "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso"

Rauw Alejandroha confirmado su ruptura con Rosalía con un comunicado en redes sociales, a través del cual también ha querido poner fin a todos los rumores que han surgido alrededor de esta noticia. Desde que se hizo pública la separación entre los dos cantantes, las redes no han dejado de hablar de esta situación tan inesperada, ya que hace apenas unas semanas parecía que todo estaba bien entre ellos. Por este motivo, no es de extrañar que los fans empezaran a sospechar que había pasado algoentre ellos y que muchos confiaran en que los rumores de que el puertorriqueño le había sido infiel a Rosalía eran ciertos.

Desde entonces, Rauw Alejandro se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en Twitter, y no precisamente por buenos motivos. Por ello, ha querido aclarar toda esta situación a través de su comunicado, donde asegura que, aunque ambos han decidido separar sus caminos, no ha sido "por culpa de terceras personas o una infidelidad". Aun así, parece que esta publicación lo único que ha conseguido es avivar más el fuego, porque Rauw Alejandro asegura que "hace unos meses" que Rosalía y él ya no están juntos, algo que no cuadra con todo lo que ha estado pasando durante estos últimos meses.

Pese a que 'RR' salió en marzo y que, tras su salida, ambos continuaron mostrándose muy unidos, el puertorriqueño ha dado a entender que se separaron poco después de su salida, algo que ha extrañado a muchas personas. No solo porque en mayo Rosalía hizo un TikTok imitando al cantante, sino porque él le respondió en junio con otro vídeo de la misma temática. Además, no hace mucho que la española le mandó un mensaje a Rauw Alejandro durante su concierto en el Primavera Sound, a quien le decía que le amaba y que ojalá pudiera estar allí con ella.

Y, por si esto no fuera suficiente, Rosalía también estuvo hablando sobre la boda y su traje de novia en junio, cuando visitó El Hormiguero.

Por este motivo, son muchas las personas que creen que no tiene sentido lo que ha dicho Rauw Alejandro y creen que les ha mentido de forma descarada, ya que de lo contrario les habrían estado engañando durante todos estos meses. Por tanto, habrá que ver si finalmente Rosalía decide hablar públicamente sobre ello, tal y como ha hecho su exprometido, y aclara las dudas que se han creado alrededor de su ruptura durante estos días.