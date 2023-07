¿Rauw Alejandro le ha sido infiel a Rosalía? Un hilo de Twitter desvela el motivo por el que habría roto la pareja

Pese a que la idea de culpar a Rauw Alejandro de la ruptura con Rosalíaempezó como una broma dentro de Twitter, parece que cada vez son más las sospechas de que quizás esta no esté tan alejada de la realidad. Porque, tan solo unas horas después de que se diera a conocer que se habían separado, se ha viralizado el hilo de una modelo colombiana, la cual asegura que Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía. Según explica esta chica en su hilo, el mundo del modelaje en Medellín es muy pequeño, por lo que las noticias suelen correr como la pólvora y, sin duda, esta infidelidad no iba a ser un caso aparte.

Pero, aunque la tuitera intentó utilizar un nombre en clave para que no supieran de quién hablaba, los fans de Rosalía no han tardado en identificar que la acusada en cuestión es Valeria Duque. Esta chica es una modelo e influencer que, tal y como había compartido la tuitera, estuvo en el backstage de Rauw Alejandro durante uno de sus conciertos. Y, aunque esto no confirmaría ninguna infidelidad, las alarmas han seguido encendiéndose después de que descubrieran que un usuario respondió a esta modelo en Instagram, acusándola de haberse acostado con él.

Además, según este mismo usuario, el cantante utilizaba a su mánager y a su guardaespaldas para que siguieran a las chicas que le interesaban. Esto es algo que ha sorprendido a muchas personas, motivo por el que no han tardado en ir a comprobar si estos dos seguían a la modelo en cuestión, algo que han podido ver que efectivamente hacen.

Además, la amiga y bailarina de Rosalía, Charm La’Donna, también ha escrito un tuit en el que parece hacer referencia a la ruptura de la cantante, ya que asegura que ella se merece algo mejor. Por otro lado, el padre de Rosalía también ha dejado de seguir a Rauw Alejandro, algo que podría confirmar que estos dos artistas no han terminado bien su relación.

Aun así, por ahora todo esto son solo teorías y sospechas que se han creado alrededor de las publicaciones que han escrito algunos usuarios, por lo que no existe ninguna confirmación real de esta supuesta ruptura e infidelidad. Pero, por lo que parece, la mayoría de las personas han decidido confiar en estos usuarios y mostrar todo su apoyo a Rosalía, quien, de ser así, no debe estar pasando por un buen momento.