¿Rosalía y Jeremy Allen White han roto? Las fotos del actor besando a Molly Gordon que confirmarían el fin de su relación

Hacía ya varios meses que Rosalía y Jeremy Allen White no se dejaban ver tanto como lo hacían en los inicios de su relación, pero las sospechas de ruptura no habían cundido demasiado entre los fans, debido a la privacidad con la que suele llevar la cantante este tipo de asuntos. Muchos se sorprendieron ayer al ver en redes varias imágenes del actor besando a su compañera en The Bear, Molly Gordon, ya que la mayoría daban por hecho que seguía teniendo una relación de pareja con Rosalía. Ahora, a falta de confirmaciones oficiales de separación, la mayoría de los seguidores de la cantante suponen que la relación entre ambos terminó hace tiempo.

Un detalle sorprendente de toda esta situación es que las fotos fueron tomadas el mismo día en el que Rosalía cumplía años; una coincidencia que la mayoría de los fans han encontrado bastante cruel, si es que es algo que Jeremy Allen White decidió hacer a propósito. Por suerte, parece que la cantante tuvo mucha diversión con la que distraerse para ignorar estas noticias, ya que su fiesta de cumpleaños ha dado mucho de lo que hablar y estuvo llena de celebridades potentes.

Aunque hay quien ha mencionado la posibilidad de que Jeremy Allen White le haya sido infiel a Rosalía con Molly Gordon, lo cierto es que las imágenes del beso dejan poco lugar para las dudas: la pareja se estaba exhibiendo para confirmar su relación, sin hacer un mínimo esfuerzo por ocultar su amor ante las cámaras. Probablemente, esta haya sido la forma del actor de confirmar, sin necesidad de grandes declaraciones en redes, que ya no está con Rosalía, y que ha empezado una nueva etapa junto a Gordon. ¡Y ojalá que les vaya muy bien a todos, cada uno por su lado!