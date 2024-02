Rozalén sale en defensa de Nebulossa: "Me sorprende que con las letras que hay en este tipo en canciones mucho más horribles haya tanto revuelo con Zorra"

Desde que la canción Zorra de Nebulossa se alzó con la victoria del tercer Benidorm Fest y se convirtió en la representante de España en Eurovisión este 2024 ha estallado un gran debate. Por un lado tenemos a las voces más conservadoras que no paran de escandalizarse y criticar la canción por su letra y por otro todos los mensajes de apoyo que esta recibiendo tanto por parte de los eurofans como de numerosos artistas.

Recientemente los cantautores Rozalén y Marwan se encontraban presentando el documental, Terapia de parejas de Gaizka Urresti, del que son narradores.

En la presentación un reportero de Europa Press les preguntó por la canción Zorra de Nebulossa y todo del debate y polémica que estaba generando.

Rozalén explica que: "A mí me gusta, cuando tú has dicho escuché todas las canciones, yo pensé en dos o tres canciones que digo: - seguro que una de estas va a ir, y pensé en Zorra que iba a ir".

Sobre la controversia que está generando Marwan opina que: "Es una pieza artística y se está valorando desde los prejuicios, es una canción que habla de la liberación, no me codifiques y pero si tú me dices eso, debo serlo, que sea" y añade que "son unos artista Nebulosa, son unos artistas tremendos y yo me alegro mucho de que esta gente pueda tener un foco brutal y toda la gente pueda escuchar sus canciones".

Por su parte Rozalén señala que "Sí, parece que todo sienta mal, todo se politiza se nos está olvidando disfrutar, fíjate el entorno que nos rodea que ni siquiera me planteé que iba a ser polémico, mira tú".

La cantante además está sorprendida tanto por la pregunta como por la polémica: "No pensé que me ibas a preguntar por esto, me sorprende mucho que con las letras tan constantes que hay de este tipo en canciones mucho más codificadas y horribles haya tanto revuelo, sinceramente - Hay gente para todo, a apoyarles y viva zorra - Qué viva Nebulosa, qué viva".