Saiko publica un vídeo en el que va a recoger su título de la ESO y las redes se llenan de memes

En el último año y medio, ¿quién no ha escuchado hablar de Saiko? Y, es más, ¿quién no ha escuchado alguna vez temazos como Polaris, Supernova o Cosas Que No Te Dije? Y es que el artista granadino se ha convertido, por derecho propio, en una de las grandes estrellas de la música urbana de nuestro país y, en general, del ecosistema hispanohablante en general.

Pero durante las últimas horas, Saiko se ha hecho viral por un asunto totalmente extramusical. En concreto, se ha popularizado un vídeo en el que podemos ver al cantante acudiendo a su antiguo instinto. ¿Para qué? Pues nada más y nada menos que para recoger su título de la ESO a sus 21 añazos de edad. Además, el granadino se lo ha tomado con mucha guasa, escribiendo lo siguiente junto a la foto de su título: "Ya puedo empezar a trabajar".

Por supuesto, los memes no han tardado en aparecer en redes. "Saiko yendo a recoger su título de la ESO con tres cámaras detrás como si del balón de oro se tratase. ¿Esto qué es?", ha comentado un usuario de Twitter/X. "Un documental de sacarse el titulo de la ESO con 21 tacos, rey de reyes, orgullo nacional", escribió otro.

Pero, ojo, cualquiera podría pensar que Saiko ha sido un mal estudiante. Pero nada más lejos de la realidad, ya que como podemos ver en su flamante título, su nota media durante la educación secundaria obligatoria fue de un 7,10. Nada mal para un chaval que, por aquel entonces, ya estaba enfocado por completo en una carrera musical que estaría a punto de estallar.