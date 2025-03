Salen a la luz los terroríficos detalles de la muerte del batería de My Chemical Romance a los 44 años

Bob Bryar, quien fuera batería de My Chemical Romance entre 2004 y 2010, falleció trágicamente en noviembre de 2024 a los 44 años. Meses después, han salido a la luz detalles desgarradores sobre su muerte que han conmocionado a sus seguidores.

Según un informe de autopsia obtenido por TMZ el lunes 3 de marzo, el médico forense del condado de Bedford, Tennessee, confirmó que el cuerpo del músico estaba tan descompuesto al momento de ser hallado que resultó imposible determinar con precisión la causa de su fallecimiento. Bryar fue visto con vida por última vez el 4 de noviembre y su cadáver fue descubierto el 26 de noviembre en su casa de Tennessee.

El informe también reveló que en la vivienda se encontraban dos perros y que el cuerpo de Bryar sufrió una considerable "actividad animal carroñera". Además, se hallaron tres grandes botes de óxido nitroso cerca de su cuerpo y antidepresivos en otras partes de la casa. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición, el médico forense concluyó que la causa y la forma de su muerte deben considerarse "indeterminadas".

Bryar fue parte de My Chemical Romance entre 2004 y 2010, periodo en el que tocó la batería en The Black Parade (2006), uno de los discos más exitosos de la banda. También colaboró en la composición de cinco canciones del álbum Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010), aunque este se lanzó después de su salida del grupo. Tras dejar la música, decidió dedicarse al sector inmobiliario.