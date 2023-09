El #SeAcabó llega a la música española: decenas de mujeres sacan a la luz nuevos casos de abuso y agresión sexual

Cuando alguien sufre una agresión o abuso sexual de cualquier tipo, el sentimiento de impotencia y rabia que puede llegar a sentir es inimaginable y, aunque sabe que lo que acaba de ocurrir no está bien, el miedo tiende a bloquear las voces de las víctimas. Pero, como muchos saben, hasta que alguien no alza la voz, no pueden empezar a cambiar las cosas.

Esto es precisamente lo que han hecho las futbolistas españolas, quienes se han unido y han puesto el grito en el cielo con el movimiento #SeAcabó después del caso Rubiales. Y, por lo que parece, este era el empujón que necesitaban las mujeres de la industria de la música española, quienes han decidido unirse a esta causa. Para ello, alguien ha creado un perfil de Instagram llamado @AbusosEnLaMusica, en el cual animan a hablar a todas las mujeres que han sufrido "una agresión, abusos de poder o acoso machista en el ámbito de la música".

El movimiento #MeToo demostró que no es oro todo lo que reluce en el mundo del entretenimiento y, pese a que el silencio ha reinado durante muchos años, cada vez más mujeres se han cansado de tener que sufrir únicamente por el hecho de ser mujeres. Por ello, a través de este perfil han alentado a todas las víctimas a contar su historia de forma anónima, algo que ha permitido empezar a destapar todo lo que muchos otros intentaban encubrir.

Hay artistas como Zahara que ya habían denunciado públicamente el abuso que existe dentro de la industria musical española, y que incluso había animado a las otras víctimas a contar su historia. Pero, aunque no se consiguió mucho en aquel momento, Alba Reche ya había adelantado al periódico ABC que, algún día, iba a haber "un #MeToo en la música española", dando a entender que sigue existiendo un gran abuso por parte de los hombres dentro de esta industria.

Y, tal y como adelantó la cantante, este movimiento ha terminado llegando. Desde tratos de paternalismo y superioridad hasta casos de maltrato y violaciones. Las confesiones que pueden leerse en este perfil son capaces de poner los pelos de punta a muchas personas por la gravedad de todo lo que comparten. Aunque hace apenas una semana que se creó este perfil, ya han publicado hasta 30 confesiones distintas, en las cuales han mantenido en el anonimato a los agresores, pero han compartido las iniciales de algunos de ellos.

Sin duda, se requiere de mucho valor para compartir historias tan duras como las de este perfil, porque aun haciéndolo desde el anonimato, poner todo ese dolor en palabras es un proceso muy duro de hacer, algo que algunas de ellas han admitido. Aunque no se sabe cuántas confesiones llegarán a recogerse, el ritmo al que están creciendo es realmente alto, por lo que no sería de extrañar que terminen saliendo muchos más casos y que, contra más personas lean estas historias, más mujeres tengan el valor de compartir sus casos.