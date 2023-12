Selena Gomez llama diosa a su mejor amiga Taylor Swift en esta dulce felicitación de cumpleaños

Selena Gomez le deseó un feliz cumpleaños a su mejor amiga Taylor Swift con una dulce publicación en Instagram.

La cantante y estrella de Only Murders in the Building, de 31 años, compartió una adorable instantánea en sus historia en la que Taylor, quien cumplía 34 años, le deba un beso en la mejilla.

"Feliz cumpleaños a la diosa que es @TaylorSwift", escribió Selena en un texto superpuesto en la foto, y agregó: "Te amo".

Selena, quien también salió con Taylor la noche anterior, fue fotografiada mirando a la cámara en la foto, con una brillante sonrisa en su rostro. Llevaba un elegante abrigo de piel de serpiente, una minifalda a juego y un top negro.

Mientras tanto, la cantante más popular del mundo sostuvo la cámara del iPhone con ambas manos mientras le daba un beso a su amiga con los ojos cerrados.

Swift, a quien Selena ha llamdo su 'única amiga en la industria', lucía cómoda con un jersey verde y una minifalda con estampado de pata de gallo.

Selena y Taylor han sido amigas durante más de una década y media, ya que se hicieron amigas cuando salían con dos miembros de los Jonas Brothers en 2008.

Las chicas celebraron el cumpleaños la noche del 12 de diciembre. Fueron vistos saliendo junto con el actor Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry del club Zero Bond de Manhattan.

Swift se saltó la gala de Persona del Año de la revista Time, a pesar de haber aparecido en la portada de la edición de Persona del Año de la revista, para celebrar su cumpleaños un día antes con sus amigos.