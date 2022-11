Selena Gomez se abre como nunca antes en su canción 'My Mind and Me', que acompaña a su nuevo documental

La salud mental es un asunto cada vez más discutido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, pero aún existe un gran desconocimiento con respecto a ciertos problemas que sufren millones de personas en todo el mundo. Las celebrities se han convertido en una de las formas más eficaces de dar voz a este tipo de asuntos, y Selena Gomez es una de las que más se ha sincerado al respecto durante los últimos años. Tras ser diagnosticada con trastorno bipolar, la cantante ha hecho un gran esfuerzo porque se implementen las lecciones sobre salud mental en los colegios, y ha llegado incluso a llevar el asunto a la Casa Blanca, para que se replantease la educación en los centros de enseñanza de Estados Unidos. Ahora, vuelve con un documental sobre sus últimos seis años de vida, titulado 'My Mind and Me', y una canción homónima que trata, precisamente, de la importancia de hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental.

Aunque esta canción sea una balada y trate un tema tan serio, lo cierto es que el documental reúne tanto los buenos como los malos momentos de la artista, y muestra todos los esfuerzos que ha hecho en los últimos años por dar voz a esta causa en la que tanto cree. El documental ha atraído mucho la atención de los usuarios de las redes; tanto como para convertir a Selena Gomez en tendencia mundial. La artista parece estar viviendo un momento especialmente bueno en el terreno profesional, después del hitazo que ha supuesto su single anterior, 'Calm Down', junto a Rema. Es probable que 'My Mind and Me' también consiga buenas cifras, tras ver el interés que ha despertado el documental en sus fans.

Mañana verá la luz el documental de 'My Mind and Me' de forma oficial, y el tráiler ya hace pensar que los que hayan seguido a Selena Gomez desde hace más tiempo podrán derramar más de una lágrima mientras lo ven. La misma cantante ha dicho que no tiene pensado volver a verlo nunca más por los sentimientos que le remueve la experiencia, ¡así que habrá que prepararse para una montaña rusa de emociones!