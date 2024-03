Shakira, criticada por colaborar con muchos más hombres que mujeres en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran

Las colaboraciones entre artistas se han convertido en la vía principal por la que conseguir que una canción se convierta en un hit: unir a dos fandoms hace que el empuje inicial de un tema en las listas sea mucho más potente, y que lo tenga más fácil para llegar al público mainstream. Los artistas que ya acumulan décadas de experiencia en la industria acostumbran a unirse a los grandes fenómenos musicales actuales para refrescar su imagen y no perder relevancia, y eso es exactamente lo que ha estado haciendo Shakira durante los últimos casi dos años: Rauw Alejandro, Bizarrap, Karol G… Todos los grandes nombres de la industria musical hispanohablante han estado encantados de colaborar en sus lanzamientos. Ahora, llega por fin el disco que reúne todos esos hits y algunos más, pero su tracklist ha recibido muchas críticas por el desequilibrio que muestra.

Karol G y Cardi B son las dos únicas mujeres que colaboran en las canciones de este álbum (y eso que TQG con Karol G fue, en realidad, una canción producida para el álbum de Karol, no para el de Shakira). Pero, por otro lado, son nueve los artistas o grupos masculinos que forman parte del line-up de colaboraciones de este disco. Si hubiese sido un proyecto cualquiera, esta desigualdad no habría llamado tanto la atención, pero en un proyecto titulado Las Mujeres Ya No Lloran resulta paradójico y polémico que haya tan poca presencia femenina. Puede que ahora las mujeres facturen, pero no lo hacen gracias a Shakira, desde luego.

Shakira no es la primera artista a la que se ha criticado por colaborar mucho más con hombres que con mujeres: a nivel nacional, Bad Gyal ha recibido críticas similares en el pasado, que fueron compensadas con hitazos como Chulo Pt. 2 con Tokischa y Young Miko, o Bota Niña con Anitta. ¡Habrá que esperar a que Shakira también se anime a participar en proyectos así!