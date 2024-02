Shakira anuncia su esperado nuevo disco: todos los detalles de Las mujeres ya no lloran

La superestrella colombiana Shakira finalmente lanzará su primer álbum nuevo en siete años, Las mujeres ya no lloran, el 22 de marzo. Los fans llevaban mucho tiempo esperando este anuncio después de que la cantante lleve sacando poderosos temazos desde 2022 en formato single aislado.

La cantante ha realizado el anuncio a través de sus redes sociales dónde ha querido compartir las distintas portadas que tendrá el disco llamado Las mujeres ya no lloran, en referencia a la icónica frase en su sesión con Bizarrap, y ha explicado que "Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso".

Además Shakira ha asegurado sobre el largo proceso de elaboración de este disco "La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".

Este próximo LP de la cantante también marca su lanzamiento debut en vinilo, con cuatro ediciones de arte distintas, cada una combinado con una variante exclusiva de color de vinilo.

Más que un disco de estudio parece que este trabajo fuese un grandes éxitos en el que la cantante recopila los éxitosos singles que ha estado sacando estos dos últimos años. Ya que antes de haber visto la luz los siete singles que se presupone formen parte del mismo ya acumulan más de 3.300 millones de reproducciones en Spotify.

Se espera que este sea un disco lleno de colaboraciones y con una gran mezcla de estilos desde el Pop latino al reguetón pasando por la bachata o la música regional mexicana.

El disco podría contener sus singles Te felicito junto a Rauw Alejandro y Monotonía junto a Ozuna, ambos sacados en 2022. Tampoco podrá faltar la Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, con la que la colombiana rompió internet a principios de 2023 junto a Bizarrap.

Además se espera que formen parte del tracklist TQG junto a su compatriota Karol G, Copa Vacía junto a Manuel Turizo, el corrido tumbado El jefe que grabó con los mexicanos Fuerza Regida y la balada Acróstico, que fue número uno en España.

A falta de saber el numero exacto de canciones y conocer otras posibles colaboraciones, como la soñada por muchos junto a Rosalía, parece que este va a ser uno de los lanzamientos más grandes de este año que podría romper récords en la música latina.