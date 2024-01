Snoop Dogg revela que rechazó una oferta de OnlyFans con la que habría ganado 100 millones de dólares

Durante toda su carrera, Snoop Dogg ha demostrado que es una persona que no le tiene miedo a probar cosas nuevas, algo que le ha llevado a actuar en películas y a abrirse un canal de Twitch para empezar a stremear. Pero, aun así, parece que hay una red social en concreto a la que ha preferido darle la espalda: la de OnlyFans. Esto es algo que ha revelado durante el programa de Wake & Bake, cuando ha confesado que se pusieron en contacto con él para hacerle una oferta que muy pocos hubieran rechazado: la posibilidad de ganar 100 millones de dólares.

Tal y como ha explicado durante su aparición en este programa, le dijeron que si se creaba una cuenta podría llegar a generar alrededor de 100 millones de dólares, una propuesta que decidió rechazar por respeto a su esposa. Porque, aunque parece que a él no le hubiera importado probar a crear contenido en OnlyFans, decidió no hacerlo porque cree que esto hubiera enfadado a su esposa, quien sabe que no le iba a permitir hacer ese tipo de contenido "por ninguna cantidad de dinero". Y, aunque le dijeron a Snoop Dogg que podía seguir uniéndose a OnlyFans aunque no creara contenido para adultos, parece que el rapero prefirió seguir rechazando a esta red social.

Aunque la cantidad que le dijeron puede parecer desorbitada, la realidad es que hay creadores de contenido que están ganando una fortuna a través de OnlyFans, como es el caso de Amouranth, quien ya ha ganado millones de dólares en esta red social. Aun así, la realidad es que son pocos los que consiguen tener éxito dentro de esta plataforma, algo sobre lo que habló hace poco la estadounidense, quien reveló los motivos por los que no le recomienda a nadie que se cree una cuenta de OnlyFans.

Y, pese a que no cabe duda de que Snoop Dogg hubiera conseguido generar una gran cantidad de dinero en esta red social para adultos, parece que, aun así, el rapero está totalmente decidido y no le dará ninguna oportunidad.