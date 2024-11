Las Swifties acusan a Zach Bryan de copiar a Taylor Swift y con John Mayer en medio

Zach Bryan desactivó su cuenta X (anteriormente Twitter) después de que su tuit comparando a Taylor Swift con Kanye West provocara una intensa reacción por parte de Swifties de todo el mundo.

En la noche del 17 de septiembre, Bryan recurrió a X para escribir, "Eagles > chiefs, Kanye > Taylor, who's with me", que se burlaba tanto de Swift como de su ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Tras la reacción violenta, Bryan eliminó el tuit, se disculpó varias veces y desactivó su cuenta en X. Sin embargo, su cuenta de Instagram permanece activa.

Obviamente, los Swifties no estaban contentos con esa interpretación, no solo porque consideran que cualquier crítica a Swift es algo personal, sino por la larga disputa de West y Swift, que se remonta al infame incidente de los MTV VMA de 2009.

Ahora las Swifties ha ido un paso más allá y ha empezado a encontrar similitudes, una de ellas especialmente sangrante, entre canciones de Zach Bryan y Taylor Swift.

Quizás la más parecida sea en las que Swifties ha descubierto similitudes es Should've Said No de su álbum debut homónimo de 2006 y Let You Know de Bryan de su EP de 2020, Quiet, Heavy Dreams.

También hay similitudes entre Betty que Taylor sacó en su aclamado disco Folklore de 2000 y Pink Skies del disco más reciente de Byran, The Great American Bar Scene.

¿En serio una canción con John Mayer que se parece a Dear John?

Pero sin duda lo que más está haciendo flipar a muchas swifties es que la canción Better Days de Bryan, también de 2024 y en la que colabora John Mayer se parece nada más y nada menos que a la icónica Dear John del disco Speak Now de 2010.

Debido a la breve y sonada relación de Swift con el cantautor John Mayer, los medios y los fans supusieron que "Dear John" podría haberse inspirado en él. En una entrevista con Rolling Stone en 2012, Mayer dijo que la canción lo "humillaba" y la descartó como "composición barata".

Swift nunca ha confirmado ni negado la asociación, diciendo en una entrevista, también de 2012, con Glamour: "¡Qué presuntuoso! Nunca revelo de quién tratan mis canciones".

Sin duda que ambas canciones tengan un cierto parecido y que John Mayer colabore en la de Zach Bryan no puede ser casualidad ¿o sí?