C. Tangana se dirige a sus fans más clásicos con su esperado regreso, 'Estrecho / Alvarado'

El nombre de C. Tangana lleva ya varios años en boca de todos, pero son incluso más los que el artista ha dedicado a trabajar en su música y evolucionar hasta el estilo que lo caracteriza hoy en día. Con el paso del tiempo, son muchos los fans que han empezado a echar de menos el tipo de obras que este cantante publicaba en sus comienzos, y C. Tangana es perfectamente consciente de ello. Por eso, ha decidido sorprender a muchos con un nuevo lanzamiento que se titula 'Estrecho / Alvarado', pero bien podría titularse 'Máquina del Tiempo', ya que ha trasladado a sus fans de siempre al sonido que acostumbraba a tener antes.

Los fans más nuevos probablemente se habrán sorprendido con este estilo musical tan "amateur" (en el buen sentido de la palabra), y que tan lejos queda de los hits que se marcó con su última producción, 'El Madrileño'. La letra de esta nueva canción ha estado llena de referencias al pasado de C. Tangana, desde la zona de Madrid en la que residió a los pequeños bolos que solía dar en sus inicios. También ha incluído algunos guiños a sus fans más clásicos, a los que se ha dirigido en tono de broma para hablar de cómo ha logrado que vuelvan a él con un simple lanzamiento como este.

Hacía ya más de un año que no escuchábamos ningún proyecto nuevo de C. Tangana, pero no es seguro que 'Estrecho / Alvarado' sea la línea musical por la que siga en los próximos meses. Tras este lanzamiento puntual, lo más seguro es que el artista esté trabajando en sorprender de nuevo a todos con la calidad de sus próximas propuestas, tal y como lo hizo en 'El Madrileño'. ¡Lo esperaremos con ganas!