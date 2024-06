THE ERAS TOUR

Taylor Swift canta en Liverpool la mítica canción de Rihanna que no sabías que era suya

La superestrella del pop, Taylor Swift, sorprendió a sus fans en Liverpool con la interpretación acústica de This Is What You Came For mezclada con Gold Rush. Descubre la sorprendente historia del mega éxito de Rihanna del que tuvo gran parte de culpa la propia Taylor.