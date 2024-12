Taylor Swift cumple 35 años tras su Eras Tour: La carrera de Taylor en 13 momentos

El 13 de diciembre marca una fecha especial para millones de fans en todo el mundo: el cumpleaños de Taylor Swift. Nacida un día 13, este número se ha convertido en su amuleto de la suerte, presente en momentos clave de su vida y carrera, como el lanzamiento de éxitos y reconocimientos que han consolidado su estatus como una de las artistas más icónicas de la historia.

Recientemente, Taylor cerró The Eras Tour una gira monumental que ha roto todos los récords, convirtiéndose en la más recaudadora de la historia con más de $2 mil millones generados. Esta travesía de 146 conciertos por 5 continentes ha sido un homenaje a las diferentes eras de su carrera y una celebración de su conexión inigualable con sus fans, conocida como las Swifties. Paralelamente, Taylor ha sido la artista más escuchada en Spotify a nivel mundial por segundo año consecutivo, reafirmando su relevancia como una de las figuras más importantes de la música contemporánea.

El futuro de Taylor Swift promete ser tan brillante como su trayectoria. Los rumores hablan de un posible documental oficial sobre The Eras Tour o de su debut como directora de cine en un largometraje original. Además, sus fans esperan con ansias el lanzamiento de la próxima regrabación de Reputation, entre otros proyectos que, sin duda, seguirán marcando la industria cultural a nivel global.

1. Orígenes

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pennsylvania. Creció en una granja de árboles de Navidad, un entorno que influyó en su narrativa nostálgica y rural. Desde pequeña mostró interés por la música, escribiendo canciones y aprendiendo guitarra a los 12 años. A los 14, convenció a su familia de mudarse a Nashville, Tennessee, donde comenzó a perseguir con determinación su sueño de convertirse en cantante de country.

2. Exito con sus proimeros discos de pop country

El álbum debut de Taylor, Taylor Swift (2006), capturó la esencia del country adolescente con canciones como "Tim McGraw". Sin embargo, fue su segundo álbum, Fearless (2008), el que la llevó a la cima, con éxitos como "Love Story" y "You Belong With Me". El disco se convirtió en un fenómeno cultural, ganando cuatro premios Grammy, incluido Álbum del Año, y consolidando a Taylor como una gran estrella.

3. Evolución hacía el pop mainstream con Red

En 2012, Taylor lanzó Red, un álbum que marcó su transición hacia el pop sin abandonar del todo sus raíces country. Con canciones como "I Knew You Were Trouble" y "We Are Never Ever Getting Back Together", mostró una evolución tanto musical como emocional. Este álbum también incluyó la aclamada "All Too Well", que años después se convertiría en una de sus canciones más emblemáticas.

4. Éxito global con 1989

Con 1989 (2014), Taylor abrazó completamente el pop, transformándose en una ícono global. El álbum, inspirado en los sonidos de los años 80, incluyó éxitos como "Shake It Off", "Blank Space" y "Style". Fue un fenómeno en ventas y crítica, ganándole su segundo Grammy a Álbum del Año y estableciéndola como una de las artistas más influyentes de la década.

5. Un golpe en la mesa con Reputation

En 2017, tras una serie de controversias públicas, Taylor regresó con Reputation, un álbum oscuro y desafiante que abordó su relación con los medios, la fama y el amor. Canciones como "Look What You Made Me Do" y "Delicate" mostraron una faceta más agresiva y madura de Taylor. La gira de este álbum fue un éxito monumental, convirtiéndose en una de las más recaudadoras de su tiempo.

6. La pelea con Scooter Braun y un cambio en la industria

En 2019, Taylor perdió los derechos de sus primeros seis discos tras la venta de su antigua discográfica a Scooter Braun. Esta situación la llevó a alzar la voz sobre los derechos de los artistas y a comenzar la regrabación de su catálogo, un movimiento histórico que no solo desafió las normas de la industria musical, sino que también inspiró a otros artistas a exigir más control sobre su trabajo.

7. Taylor Version: Sus históricas regrabaciones

Desde 2021, Taylor ha regrabado y lanzado versiones de sus antiguos álbumes bajo el título "Taylor’s Version". Hasta ahora, ha publicado nuevas versiones de Fearless, Red, Speak Now y 1989, que no solo han sido un éxito comercial, sino que también han permitido a sus fans redescubrir estas obras desde una perspectiva renovada.

8. Exploración del folk con Folklore y Evermore

En plena pandemia, Taylor sorprendió al mundo lanzando Folklore y Evermore (2020), dos álbumes de estilo folk alternativo que se alejaron del sonido pop de sus discos anteriores. Estas obras exploraron historias introspectivas, ficticias y literarias, ganándole su tercer Grammy a Álbum del Año con Folklore. Ambos discos demostraron su versatilidad como compositora y artista contando con la colaboración de Aaron Dessner de The National y de su inseparable Jack Antonoff.

9. El regreso al pop con Midnights

En 2022, Taylor regresó al pop con Midnights, un álbum introspectivo que exploró los pensamientos nocturnos y reflexiones de su vida. Con canciones como "Anti-Hero", se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify y rompió récords en ventas globales. Este trabajo confirmó que su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia sigue siendo incomparable.

'Midnights', el nuevo disco de Taylor Swift. | Taylor Swift

10. Éxito en los Grammy

Taylor es la artistas más galardonada en la historia de los Grammy, con 14 estatuillas. Ha ganado el premio a Álbum del Año en cuatro ocasiones: Fearless, 1989, Folklore y 1989 (Taylor's Version), un logro que la convierte en la única mujer en alcanzar esta hazaña. Su éxito en los Grammy es un reflejo de su relevancia continua y su impacto en la industria musical.

Taylor Swift recogiendo un Premio Grammy | Getty Images

11. La gira más grande de la historia: The Eras Tour

Iniciada en marzo de 2023 y programada para finalizar en noviembre de 2024, The Eras Tour es un recorrido por todas las etapas de su carrera, con un total de 146 conciertos en 5 continentes. Con una recaudación superior a $1.5 mil millones, se ha convertido en la gira más exitosa de la historia, dejando una marca indeleble en la cultura pop.

12. The Tortured Poets Department

En 2024, Taylor Swift sorprendió al mundo con el lanzamiento de The Tortured Poets Department, un álbum introspectivo y poético que exploró temas de creatividad, vulnerabilidad y autodescubrimiento. Un disco que arraso logrando permanecer 16 semanas consecutivas en el puesto número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos. Este éxito consolidó aún más su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.

Portada de The Tortured Poets Department | Taylor Swift

13. ¿Cuáles serán sus próximos planes?

Taylor no se detiene. Se espera un documental oficial sobre The Eras Tour para capturar la magnitud de esta etapa de su carrera. Además, se ha confirmado que debutará como directora de cine con una película original escrita por ella misma, consolidando su posición como una artista multidisciplinaria y visionaria.