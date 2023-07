Taylor Swift se convierte en la mujer con más álbumes número uno de la historia de Billboard 200

Aunque a veces parece que algunos artistas ya están en lo más alto y que no puedan crecer más, por lo visto no existe ningún límite cuando se trata de Taylor Swift, quien ha vuelto a romper varios récords nuevos gracias a sus últimos trabajos. Así lo han revelado las listas de éxitos musicales las cuales han tenido que coronar a la cantante estadounidense en más de una ocasión por todos los récords que ha roto durante estos últimos días.

Y, sin duda, Speak Now (Taylor’s Version) ha tenido mucho protagonismo a la hora de romper estos récords, ya que este álbum continúa pegando muy fuerte entre los fans de Taylor Swift, algo que no solo han demostrado a través de las reproducciones. Porque, tal y como han revelado, esta regrabación ya se ha convertido en el mayor debut de 2023 gracias a que ha conseguido vender un total de 716 mil unidades.

Pero, aun así, las reproducciones tampoco se han quedado atrás, ya que el apoyo que está recibiendo Taylor Swift también la ha llevado a convertirse en la primera artista femenina de la historia en superar los 97 millones de oyentesmensuales en Spotify. Aun así, parece que los swifties no están del todo conformes con quedarse en esta cifra, ya que todavía les queda un artista al que superar para posicionarla en el primer puesto global: The Weeknd. Por ello, sus fans ya han empezado a movilizarse para intentar superar los 106 millones de oyentes mensuales que tiene este cantante en Spotify, una cifra que no sería de extrañar que consiguieran superar.

Aun así, estos no son los únicos récords que ha batido durante estos días, ya que Taylor Swift también se ha convertido en la primera solista viva de la historia en conseguir tener simultáneamente cuatro álbumes en el top 10 de Billboard 200. Además, por si esto no fuera suficiente, también ha logrado convertirse en la mujer con más álbumes en primera posición en la historia de Billboard 200.

Sin duda, pese a que Taylor Swift ya ha conseguido conquistar millones de corazones y llegar a decenas de países, parece que la cantante no va a dejar de crecer junto al apoyo de sus fans. Y, precisamente por este motivo, no sería de extrañar que la artista siga sorprendiendo y coronando muchos de los rankings que saldrán en el futuro.