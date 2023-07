Taylor Swift lanza 'Speak Now (Taylor's Version)', con seis canciones inéditas 'From The Vault'

Después de tantos meses especulando y hablando sobre la salida de Speak Now (Taylor's Version), finalmente ha terminado la espera para los fans de Taylor Swift. La cantante ha conseguido recuperar una vez más otro de sus álbumes 'robados', algo que siempre entusiasma a los swifties no solo porque este vuelve a pertenecerle a la artista, sino por la salida de las nuevas canciones 'From The Vault'. Y, como era de esperar, Taylor Swift no ha decepcionado con las nuevas canciones que ha incluido en esta regrabación, para las cuales ha vuelto a trabajar con Aaron Dessner y Jack Antonoff, con quien también trabajó en Midnights, Evermore y Folklore.

En esta ocasión, Speak Now (Taylor’s Version) cuenta con un total de seis nuevas canciones, las cuales ya hay muchos que se preguntan cómo es posible que no llegaran a entrar en la primera versión del álbum. Es tal el éxito que han tenido estos nuevos temas que incluso hay swifites que ya consideran que estas son las mejores 'From The Vault' que ha publicado hasta el momento.

Pero, como era de esperar, esto no es lo único que ha dado de qué hablar a los fans, sino que en cuanto ha salido Speak Now (Taylor's Version) muchos han corrido a escuchar 'Better Than Revenge'. Esto se debe a que esta canción contaba con un verso que muchos sospechaban que podía llegar a cambiar debido a que la propia Taylor Swift había confesado quese arrepentía de haberlo de escribito.

Y, tal y como se sospechaba, ha decidido cambiar el polémico verso , que ha pasado de decir "es más conocida por las cosas que hace en el colchón", por "él era una polilla que iba hacia el fuego; ella estaba sosteniendo las cerillas". Aun así, aunque había muchas personas que querían que mantuviera este verso porque era el original, muchos han coincidido al señalar que entienden esta decisión y que la mejora instrumental compensa cualquier cambio.

Sin duda, los fans de Taylor Swift van a pasarse mucho tiempo reviviendo el álbum que la artista publicó originalmente en 2010 y que tantos estaban deseando que regrabara. Pero, como era de esperar, los swifties tampoco han tardado a especular ya sobre la futura regrabación, algo que parece que la propia cantante ha estado incentivando a través de los posibles easter eggs que ha dejado caer estas últimas semanas. Aun así, por ahora toca darle su espacio a Speak Now (Taylor’s Version) y disfrutar de esta nueva obra maestra.