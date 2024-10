Taylor Swift sorprende al invitar a Sabrina Carpenter a cantar en su concierto en Nueva Orleans

Taylor Swift, quien se encuentra en la etapa final de su gira The Eras Tour, regaló a sus fans una de las sorpresas más emocionantes de la temporada al invitar a Sabrina Carpenter a subir al escenario en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. En un momento inesperado, y en plena sección acústica del show, Swift simuló una llamada telefónica en altavoz con Carpenter, interactuando en tono cómplice y creando expectación entre el público. "¿Dónde estás ahora mismo? ¿Por qué no estás aquí con nosotros?" le preguntó Taylor a Carpenter entre risas y guiños, antes de pedirle que se uniera al espectáculo.

La respuesta de Sabrina no se hizo esperar y, tras unos segundos, la joven cantante apareció sobre el escenario desde una plataforma, vestida de blanco y lista para interpretar sus éxitos junto a Swift. Ambas ofrecieron un potente mashup de Espresso y Please, Please, Please, de Carpenter, y Is It Over Now?, de Swift. La actuación conjunta fue uno de los puntos culminantes de la noche, dejando al público en un estado de euforia que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los vídeos del momento se hicieron virales.

Durante el espectáculo, Swift se deshizo en elogios hacia Carpenter, a quien describió como una "número uno constante". La química entre las dos artistas fue evidente a lo largo de toda la actuación, lo que añadió un toque de autenticidad y emoción para sus seguidores, muchos de los cuales habían disfrutado de la actuación de Carpenter como telonera de The Eras Tour entre 2023 y 2024.

El momento no solo destacó por la colaboración en el escenario, sino también por la evidente amistad entre ambas artistas. Carpenter, por su parte, compartió su agradecimiento a Swift en sus redes sociales, expresando su admiración y gratitud por formar parte de una de las giras más icónicas del momento: "Me encanta esta era y todas las eras de Taylor hasta el fin de los tiempos", señaló en un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.