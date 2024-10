¿Taylor Swift ha plagiado a La Oreja de Van Gogh? Las pruebas que podrían confirmarlo

El lanzamiento de The Tortured Poets Department, el último álbum de Taylor Swift, no solo arrasó y sigue arrasando desde su salida en las listas de ventas y generado innumerables análisis, sino que ha dado lugar a un inesperado debate en redes sociales. Entre colaboraciones estelares, como la realizada con Post Malone, y temas que evocan referencias a exparejas, algunos de sus seguidores más atentos han detectado una sorprendente coincidencia entre las letras de Swift y las de un grupo muy conocido en España: La Oreja de Van Gogh.

El tema en cuestión es I Hate It Here, una de las canciones incluidas en este último trabajo. Los fans españoles se han dado cuenta de la similitud entre uno de sus versos, "Like you are a poet trapped inside the body of a finance guy" ("Como si fueras un poeta atrapado en el cuerpo de un financiero"), y la estrofa de Deseos de Cosas Imposibles de La Oreja de Van Gogh, que dice: "Igual que el poeta que decide trabajar en un banco". Esta conexión no ha pasado desapercibida y ha encendido el debate sobre si se trata de una simple coincidencia o de una posible inspiración de Swift en la banda donostiarra.

Este paralelismo ha generado comentarios en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), donde algunos usuarios han señalado: "Taylor Swift se convirtió en La Oreja de Van Gogh tan gradualmente que no nos dimos cuenta". Además, no es la primera vez que sus letras parecen alinearse con las de La Oreja. En su videoclip All Too Well: The Short Film, Swift cita, en inglés por supuesto, el verso "Qué corto fue el amor y qué largo el olvido", un verso empleado por LODVG en Inmortal y originalmente escrito por Pablo Neruda.

A falta de una confirmación oficial, lo que queda claro es que The Tortured Poets Department sigue generando conversación y mostrando la habilidad de Taylor Swift para conectar con audiencias de todo el mundo, incluyendo a los fans de una de las bandas más queridas de España.