Adele rompe a llorar al ver a Céline Dion entre el público en su concierto en Las Vegas

En uno de los momentos más conmovedores de su gira, Adelese emocionó hasta las lágrimas al descubrir entre el público a Céline Dion durante su concierto en Las Vegas. Mientras interpretaba la nostálgica When We Were Young, Adele percibió a la icónica cantante canadiense sentada entre el público del Teatro Colosseum, el escenario que fue originalmente construido en 2003 para la residencia de Dion en el Caesars Palace.

Las imágenes del inesperado encuentro entre ambas artistas han causado furor en redes sociales, donde se ha viralizado el vídeo en el que se aprecia cómo Adele, notablemente conmovida, se acerca a Céline Dion. Las cantantes se fundieron en un abrazo en el que ambas rompieron a llorar, intercambiando algunas palabras mientras Dion sostenía la cara de Adele y le besaba la mano. La emotividad del instante no solo tocó a las dos protagonistas, sino que también emocionó profundamente al público, que se unió en un gran aplauso ante la escena.

Para Adele, el encuentro fue especialmente significativo. Tras tres años de pausa para recuperarse del agotamiento de su intensa carrera, la cantante británica retomó sus presentaciones en directo en agosto y ha aprovechado cada concierto para conectar emocionalmente con sus seguidores. Este regreso, cargado de sentimientos, ya ha dejado otros momentos memorables, como cuando en Múnich confesó estar comprometida. Sin embargo, este reencuentro con Dion, a quien admira profundamente, ha sido el momento que más ha conmovido tanto a la audiencia como a la propia artista.

Céline Dion, de 56 años, también se mostró emocionada en su asiento mientras sus hijos, Nelson y Eddy, la acompañaban. La relación entre ambas artistas, marcada por la mutua admiración, había sido ya evidente en declaraciones previas en las que ambas se han elogiado públicamente. Por otro lado, el Teatro Colosseum es un lugar que guarda un especial simbolismo para ambas, ya que Adele asistió a un concierto de Dion allí en 2018 y, desde su construcción, ha sido casi como un segundo hogar para la canadiense. Este emotivo reencuentro no solo simboliza la conexión que ambas artistas comparten en la música, sino también su admiración mutua, en un momento que los fans difícilmente olvidarán.