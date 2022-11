Todas estas canciones de K-Pop que amas están escritas por la misma persona

El K-Pop está viviendo una era dorada, y el éxito de muchos de sus artistas ha llevado a compositores y productores de todo el mundo a ofrecer sus servicios a la industria. Muchas de las canciones que se publican tuvieron su origen en otros artistas occidentales, como es el caso de Zara Larsson en 'More & More' de Twice, o Coldplay en 'The Astronaut' de Jin de BTS. Ahora, incluso los propios compositores han encontrado un hueco en redes gracias a compartir su experiencia escribiendo canciones para estos artistas, y Alina Smith es una de las que lo ha logrado con más éxito.

Esta productora de música trabajó durante muchos años para artistas occidentales, pero el K-Pop llamó su atención y decidió investigar la manera de hacer que sus canciones fuesen consideradas para ser publicadas por los grupos y solistas de K-Pop. Tras mucho esfuerzo, hace cerca de cinco años sus obras empezaron a llegar a los artistas más grandes, y con ello ha logrado formar parte de la cartera de compositores y productores de grandes compañías como SM o JYP Entertainment.

'In the Morning' (Mafia) de Itzy, 'Talk to Me' de Red Velvet o 'Sharp Objects' de Sorn son solo algunas de las grandes colaboraciones que ha llegado a cerrar con artistas de K-Pop, y su reputación en la industria parece ser cada vez más notable. Eso sí, en su porfolio de temas compuestos cuenta con unos cuantos rechazos que han despertado la indignación de los fans, ya que tienen un sonido magnífico y que encaja a la perfección con los artistas que los descartaron.

Además de compartir todos los secretos sobre su trabajo, Alina Smith también hace todo tipo de tutoriales sobre producción musical que pueden resultar de los más interesantes para quienes quieran meter el morro en el mundillo. ¡Aunque la youtuber ya avisa claramente de que es un sector muy difícil de conquistar si no se cuenta con los contactos adecuados!