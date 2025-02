Universal Music Group lanza un Fondo de Salud Mental de Músicos tras el discurso de Chappel Roan

A principios de este mes, Chappell Roan cerró su emotivo discurso en los premios Grammy con una pregunta contundente: "Disqueras, nosotros los apoyamos, pero ¿ustedes nos apoyan a nosotros?". Sus palabras, en defensa de condiciones laborales dignas y acceso a atención médica para los artistas, no tardaron en generar un impacto tangible en la industria musical.

En respuesta, Universal Music Group (UMG) se ha aliado con Music Health Alliance (MHA) para lanzar el Fondo de Salud Mental de la Industria Musical, un programa diseñado para ofrecer apoyo en salud mental a profesionales de la música, tanto actuales como retirados, independientemente de su vínculo con UMG.

"Hemos estado trabajando para establecer un acceso más sencillo y estructurado a la atención, financiamiento y planificación de la salud mental", explicó Susan Mazo, directora de impacto de UMG, en un comunicado. Si bien esta iniciativa no surge únicamente a raíz del reciente debate sobre el acceso a la salud en la industria, su lanzamiento llega en un momento crucial. Cabe destacar que UMG y MHA ya habían impulsado un programa de acceso a atención médica en 2021.

"Expandir nuestra colaboración con Tatum y Music Health Alliance fue el paso más lógico para garantizar un apoyo sólido y duradero en salud mental para todos los que forman parte de nuestra industria", añadió Mazo.

El nuevo fondo brindará referencias a especialistas en salud mental, incluyendo consejeros y psiquiatras, además de ofrecer apoyo financiero mediante subvenciones y otros recursos.

"Music Health Alliance cuenta con los recursos necesarios para abordar de manera integral la salud mental de los profesionales de la música", señaló Tatum Hauck Allsep, fundador y director ejecutivo de MHA. "Nuestro enfoque abarca asistencia económica, atención continua para la salud física y mental, y servicios esenciales como apoyo psiquiátrico, coordinación de programas intensivos ambulatorios y hospitalarios, y recopilación de datos".

Por otro lado, Chappell Roan también ha tomado acción directa: esta semana anunció su alianza con Backline, una organización sin fines de lucro que proporciona recursos de bienestar y salud mental a trabajadores de la industria musical. Su donación inicial de 25.000 dólares fue igualada por artistas como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Lauv y Noah Kahan, quienes ya habían trabajado con Backline a través de su propia fundación de salud mental, The Busyhead Project. Además, importantes actores de la industria como Live Nation, AEG Global Touring y Wasserman Foundation han replicado la donación, según el sitio oficial de la campaña We Got You.