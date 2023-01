'Yet To Come' de BTS: en qué cines de España estará la película más esperada por el Army

Puede que las actividades de BTS vayan a tener un parón durante los próximos años, pero eso no significa que el Army se vaya a quedar sin contenidos que consumir. Además de las actividades en solitario de los miembros que no estén haciendo su formación militar, seguro que habrá pequeñas sorpresas que agradarán a los fans. Entre ellas, está 'Yet To Come', el concierto que se podrá ver en los cines de España durante los días 1, 3 y 4 de febrero de 2023. Las entradas ya han salido a la venta, y son muchos los que están comprando ya sus tickets para asegurarse un buen asiento y disfrutar de la experiencia.

En esta ocasión, los fans no tendrán que temer que su ciudad no programe la película: casi todas las provincias tendrán al menos un cine que emita 'Yet To Come'. Las grandes cadenas de Cines Yelmo, Kinépolis y Cinesa tendrán disponibles sus salas para este evento los días 1, 3 y 4 de febrero, y otros muchos cines pequeños han decidido sumarse también a la iniciativa. Si quieres comprobar cuáles pondrán la película en tu provincia, aquí tienes el listado completo. No todos los cines la pondrán, así que asegúrate de que vas a uno que tenga programada esa proyección.

Hace apenas unos años, habría sido inimaginable que cientos de cines del país proyectasen un concierto de un grupo surcoreano, pero el fenómeno BTS es uno al que ahora todos han querido sumarse. Con tres días de programación y tantos cines unidos a la iniciativa, es poco probable que ningún miembro del Army se quede sin entradas. Pero, como es mejor prevenir que lamentar, puede que sea una sabia decisión comprar las entradas lo antes posible, sobre todo en aquellos cines que permitan escoger asiento. ¡Es una experiencia demasiado buena como para disfrutarla desde un lateral!